沒人比他們能忍！「忍耐力最強」TOP3星座　不到最後不爆炸

▲當遇到壓力時，你有辦法讓自己保持情緒穩定嗎？（示意圖／視覺中國CFP）



記者黃稜涵／綜合報導

在人生不同階段會面對不同挑戰和壓力，當感受到壓力時，你會控制不住情緒直接爆炸，還是有辦法保持情緒穩定？清水孟國際塔羅小孟老師整理出「忍耐力最強」TOP3星座，快來看看自己有沒有上榜！

TOP3：天蠍座

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天蠍座具有強大的洞察力，能夠看到事物的本質和根本原因，並找到有效的解決方法，即使有不順心或不如意的情況，他們也能發揮足夠的決心和毅力，直到事情發展進展到自己可以接受的程度，才會有攤牌的行為，其實天蠍座非常聰明，有很好的判斷力，能夠迅速思考和採取行動，在解決問題和應對挑戰時，通常表現得很出色，所以當他們默默承受不愉快的情況時，就是他們開始要改變自己的時候了。

TOP2：魔羯座

魔羯座的忍耐度相當高，主要是因為他們有明確的目標，在目標達成之前，他們會願意付出很多努力，即使可能受到屈辱，也會保持冷靜，想辦法忍耐，直到目標到手，魔羯座的耐心也是因為有很強的責任感，他們願意承擔對家庭、工作和社會的責任，這種責任感使他們能夠忍受不愉快的情況，以維護自己認為重要的事物，再加上他們非常獨立，有能力自己解決問題，不用依賴他人，這種性格，讓他們願意忍耐許多的不愉快，直到最後。

TOP1：巨蟹座

巨蟹座相當具有耐心和忍耐度，不外乎是因為家庭考量，還有本身的性格較為溫和的關係，巨蟹座非常注重家庭和親情，他們喜歡和諧的家庭氣氛，也會為了家庭的幸福，付出相當大的努力。他們為了讓家人過得愉快、讓家人過上好的生活，自己會忍受任何的不合理及不快樂的事件，再配合自己良好的適應能力，找到合適的方式來面對挑戰，並試著以和平的方式來解決問題。