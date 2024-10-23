富貴基因藏在DNA裡！「3星座」天生富貴命直覺強、偏財運旺　根本吸金機器

▲有「3星座」天生就具備富貴基因，跟錢特別有緣。（圖／取自photoAC）

記者楊智雯／整理報導

月底到了荷包見底，財務狀況陷入危機真是令人焦慮！不過命理網站《科技紫微網》分析，有「3星座」天生就具備富貴基因，跟錢特別有緣，敏銳的財路直覺、偏財運都會在他們身上發生，即使出生在貧窮的家庭，也能夠克服困難走向成功！

第3名：雙子座

[廣告]請繼續往下閱讀...

雙子座是個聰慧又理性的星座，還具有善於管理錢財的特質。在年輕時，富貴基因並不明顯，雙子座的財富潛力如同陳年佳釀，隨著時間沉澱而愈發醇厚。步入中年後，他們累積的智慧、人脈和精明的理財策略將全面爆發，財富如同滾雪球般迅速增長，開始逐步吸金，從此貴氣逼人。而且難得可貴的是，雙子座即便功成名就，成了人上人，依然能持續奮鬥，難怪與錢的緣份不淺。

第2名：獅子座

獅子座在人群中再怎麼低調，他們與生俱來的王者氣質和對奢華的品味卻無法掩藏。無論身處何種領域，獅子座都很懂得用物質包裝自己，享受別人欣賞的目光。然而，不是每個獅子座都含著金湯匙出生，對物質的渴望，驅使著他們積極追求財富，加上強烈的企圖心和事業心，位子也就越爬越高，收入跟著增加，錢途自然光明。

第1名：天蠍座

天蠍座多半從小就有冷靜的頭腦，對錢財也是格外敏感。雖然不一定有大財，但他們的小財機緣卻不斷，像是出門撿到錢、買彩券中獎，或是缺錢時有人雪中送炭等等，對天蠍座來說，想要賺進更多錢的毅力、判斷商機的犀利眼光、和良好的社交手腕，都是標準配備，一手好牌在身，錢緣自然長久。

