梁文傑：「國之北疆」沒人說違憲　代表中華民國在台灣生根

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／南竿報導

陸委會、海基會15日拜會連江縣政府，陸委會副主委、發言人梁文傑在欣賞完馬祖的觀光宣傳影片「國境之北」後表示，現在大家都接受「國之北疆」在東引，但嚴格講，這不符合中華民國憲法的，依照憲法，理論上來講應該是漠河，「但也沒有人說這是違憲。」

梁文傑在看完馬祖的觀光宣傳影片之後提到，看完影片他很感動，台灣來過馬祖的人其實不多，可以多花一點心力招攬台灣本島的旅客，「馬祖這麼漂亮，很多人還沒有看過，我想本島的旅客，如果有更多的話，馬祖的觀光會做得更好。」

梁文傑指出，這部影片明稱是「國境之北」，嚴格來講，是不符合中華民國憲法，因為中華民國的國境之北，理論上應該是在漠河，「但我們現在很自然的接受了，馬祖就是國境之北，對不對？也沒有人說這是違憲。」

梁文傑說，他去過東引，有一塊石頭上面寫「國之北疆」，代表中華民國在台澎金馬落地生根的最北就是在東引，「現在大家都覺得很自然了。」

▼東引「國之北疆」。（圖／記者蔡玟君攝）



海基會秘書長羅文嘉也一同拜會了連江縣政府，他提到，從台北飛到馬祖將近50分鐘，搭船要8小時，但從南竿到對岸只要30分鐘，以船程來講，是30分鐘跟8小時的距離，「馬祖非常靠近福建，離台灣比較遠，但是歷史的因緣際會，台、澎、金、馬變成自由民主的基地。」

羅文嘉說，台澎金馬變成一體，對馬祖鄉親來講是喜也是憂，喜的是生活在自由民主體制下，憂的是自由民主必須要保衛，不保衛的話會消失，所以馬祖長期是戰地政務。

羅文嘉強調，他們希望馬祖成為和平交流的第一線，但是和平交流的同時，也要守住自己的原則，如果不守住，這個原則就白費了，「過去那麼多年，我們努力付出，這個基本原則就是中華民國的主權，跟自由民主的體制，在任何的交流過程中，全體的國家公務人員、各級政府、各級部會都會堅守這個原則。」

▼海基會秘書長羅文嘉。（圖／記者蔡紹堅攝）

