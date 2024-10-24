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嘉義市府攜手醫療院所與社區　推出失智症關懷創新措施　

▲▼ 愛不遺忘「我是誰」 嘉市邀失智症名醫分享照護經驗 。（圖／嘉義市政府提供）

▲▼嘉市邀失智症名醫曹汶龍醫師及宋思權醫師分享照護經驗 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府攜手醫界及民間組織共同舉辦失智症關懷演講，以當紅電視劇「你好‧我是誰」片名為題，邀請真實劇情中的主角-台灣醫療雙典範的曹汶龍醫師及宋思權醫師，深入探討失智症及照顧者的關懷。黃敏惠市長、國川美妙教育事務基金會謝景祥董事長夫婦、嘉義西區扶輪社吳俊男社長及社友、財團法人嘉義社區發展教育基金會李錫津董事長及董事、多位議員及里長到場支持，現場民眾熱烈提問互動。

▲▼ 愛不遺忘「我是誰」 嘉市邀失智症名醫分享照護經驗 。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠表示，真正要落實「失智友善城市」，就是以失智者及照顧者為中心發展生活圈，確保他們在熟悉的社區中享有尊重、安全的生活，並能就近獲得所需資源與服務，感佩曹醫師下鄉走入失智症家庭，貼近失智者及家屬的需要。

▲▼ 愛不遺忘「我是誰」 嘉市邀失智症名醫分享照護經驗 。（圖／嘉義市政府提供）

市府整合「憶城為嘉 失智友善社區在我嘉」計畫，攜手醫療院所及社區，推出六項創新措施，包括招募基層診所醫師進行篩檢、設立心理支持空間、提供法律諮詢服務、協助檢視及改造居家環境等，並制訂失智友善環境指引，讓家屬清楚家中如何布置友善的環境，以減少對失智長輩的干擾及認知混亂。辦理年輕型失智症支持團體，協助維持年輕型失智者的生活品質與工作能力等，期望為失智症者及其家屬提供即時關懷與協助，打造一個健康、永續、安全的失智友善城市。

衛生局表示，2025年臺灣邁入超高齡社會，每5人就有一位是65歲以上的長者，每40分就有一位被診斷為失智症， 曹汶龍醫師說「我們人都會老，老了以後你不能保證自己不會失智，因此我們要用心經營社區，讓它成為對失智友善的環境，這樣才能安心養老。」

 
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