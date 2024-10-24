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恐怖片！苗栗大同高中跑道遭強風撕裂　賽跑取消學生超難過

記者楊永盛／苗栗報導

連日颳起強勁東北季風造成各地災情，苗栗縣立大同高中操場PU跑道的2處彎道，昨（23）日下午竟硬生生被強風硬生生撕開數十公尺，校方已緊急封閉操場，原定今天的校慶800公尺預賽也臨時喊停。校方今天表示，已向縣府呈報災情，縣府將請廠商緊急搶修，讓11月2日即將舉行的校慶田徑賽事能正常舉行。

東北季風侵襲苗栗縣，造成多處路樹倒塌、廣告招牌掉落，縣議員曾玟學服務處一扇落地玻璃也被吹爆裂；位於竹南鎮大埔里的縣立大同高中，昨下午3點多遭到陣陣東北季風侵襲，結果竟將操場跑道撕毀2處。

▲東北季風發威，昨下午強風將縣立大同高中操場PU跑道撕開。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲東北季風發威，昨下午強風將縣立大同高中操場PU跑道撕開。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

▲東北季風發威，昨下午強風將縣立大同高中操場PU跑道撕開。（圖／記者楊永盛翻攝）

大同高中指出，跑道因為已有20多年歷史，2處彎道靠近排水處有凹陷、接口鬆脫等陳年問題，結果遇到強風吹扯，分別被扯開25公尺和5公尺長的PU皮，幸好當時是上課時間，操場上沒有師生受傷。

不過，為迎接11月2日的校慶活動，原本今天上午安排800公尺預賽，為了師生安全臨時喊停。校方說，昨天已將操場災害問題通報教育處，縣府承諾盡速安排廠商進場搶修，暫時將PU皮黏回去，讓校慶田徑賽事等如期舉行，也繼續爭取操場重建工程經費中。

▲東北季風發威，昨下午強風將縣立大同高中操場PU跑道撕開。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲東北季風發威，昨下午強風將縣立大同高中操場PU跑道撕開。（圖／記者楊永盛翻攝）

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