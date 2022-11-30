▲北市建成國中首創在教室走廊設置PU跑道 。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

台北市立建成國中是著名的古蹟藝術校園，位處台北市政府舊址，部分校舍又與當代藝術館共構，日前校舍進行改建工程，為解決校內學生沒有大操場可以跑步需求，只好與「教室爭地」，在走廊蓋起室內ＰＵ跑道，成為全台校園創舉，不過有「限速」、「不競速」、「不比賽」三大原則。

建成國中室內ＰＵ跑道就設在教學大樓二樓，校長黃啟清說，當初設置時考量，一樓進出學生人數較多，三、四樓是班級教室，因而選定二樓，主要都是家政、實驗等專科教室與圖書館，跑道主要以暖身、慢跑、體適能運動為主，不會拿來競速比賽使用，各跑道彎道轉角也都設置「請注意跑者」看板，提醒跑者和路過學生「停看聽」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

有別於傳統紅配綠ＰＵ跑道設計，建成國中室內ＰＵ跑道以藍色搭灰色，與紅磚色的校舍外牆色調搭配，略帶蜿蜒的跑道設計，跑步途中還可把校園美景一覽無遺。建成國中三年級學生徐顥仁說，室內走廊跑起來很舒服，冬暖夏涼，也不怕風吹日曬雨淋。

黃啟清說，學校所在在就是台北市政府舊址，日治時期為建成小學校，已有百年歷史，目前學校部分校舍與當代藝術館共構，新建校舍與古蹟教室並存，呈現新舊交融的特色，成功的結合古蹟、教育、藝術、人文合一的現代化校園，近日入選台北市教育局校園美學典範學校。