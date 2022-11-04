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彰化學校挖出神秘白骨　檢方勘驗結果出爐...年代久遠女屍

▲▼彰化某國中校內挖出白骨。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲▼彰化田尾國中校內挖出白骨。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣田尾國中日前正進行風雨球場整建工程，挖到一具白骨，由於骨頭缺頭蓋骨、有下顎、及牙齒、大小腿骨、骨頭埋在地底下多年已經呈現風化變色，鄉民傳言，是遷葬時遺留下來的先人遺骸，但檢方仍不敢大意，今天會同法醫複驗，初步研判，骨齡年代久遠，骨架較小，初步研判為女性。

由於田尾國中前身是第二公墓，公所遷葬完成後建造校舍，該籃球場自1995年興建至今，為方正水泥建築，直到近日才有新工程開挖，卻挖到一具白骨，校方對此感到震驚，研判掩埋至少27年，至於為何出現白骨，不得而知，目前先將工程暫停，並配合調查。

▲▼彰化某國中校內挖出白骨。（圖／記者唐詠絮翻攝）

檢方日前進行相驗，但發現這具骸骨並不完整，現場既無棺木、無骨骸罐、也無衣物裹身，且有風化情形，又歷經2次覆土，疑點甚多，今天將會同法醫針對骨頭部分再度勘驗，初步研判，該白骨質已經呈現空洞化，骨齡年代久遠，骨架較小有可能是女性，但須待法醫開立驗斷書後才能證實，未來將朝無名屍骨方向辦理。

發現這具白骨的，彰化縣議員候選人李俊諭表示，有可能沒有妥善安置，不過這具白骨埋藏位置較屬於一般土葬，詳細須待檢方進一步調查釐清，也希望這具白骨能早日找到親人，入土為安才是。

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