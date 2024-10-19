投資香港股票賺大錢！阿北衝銀行匯1280萬　契約書露餡了

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名阿伯，在朋友介紹下加入Telegram群組投資香港股票，到銀行臨櫃匯款美金40萬元(台幣約1282萬元)，行員發現其說詞有異有可能遭到詐騙立即通報，警方發現其投資契約，與網路資料有所出入，是典型的詐騙手法，再打電話通知其家人須審慎了解投資狀況，保住辛苦錢。

▲彰化阿伯要匯款40萬美金投資香港股票遭阻。（圖／警方提供，以下同）

員林警分局初步調查，該名長者在朋友介紹下加入Telegram投資群組，群組裡眾人號召準備匯款香港股票投資公司，見眾人吆喝下也願意投資。16日前往銀行臨櫃辦理大額匯款美金40萬元。行員發現他說詞有異、進一步詢問，才發現可能被詐團詐騙，立即通報警方至現場。

▲3警合力攔阻阿伯匯款40萬美金。（圖／警方提供）

同時間又有另一名民眾也衝往銀行匯款68萬元，2人都要投資香港某公司股票，在員警解說各類型詐騙案件時，仍不放棄匯款，再請他提供相關投資契約證明，發現契約書公司行號登記與網路上的資料不同，隨即打電話通知其家人須審慎了解投資狀況，向其說明該案為典型假投資詐騙案。

員林分局長吳詠傑呼籲民眾提高警覺，不要輕信標榜「低風險、高報酬」的投資訊息，詐騙集團手法變幻莫測，防不勝防，一定要多方查證；並提醒應更加謹慎查證不明投資平台或訊息的真實性，有疑問可撥165反詐騙諮詢專線或打110報案專線向警方求證。

▲契約書內公司行號與網路登載的不同。（圖／警方提供）