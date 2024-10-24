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自慰傷腎「沒有證據」！泌尿醫曝好處：還可能幫排出結石

▲香蕉。（圖／unsplash）

▲過去有「自慰傷腎」的說法，朱信誠則對此表示，沒有根據。（示意圖／免費圖庫Unsplash）

記者柯振中／綜合報導

過去常常會有「自慰傷腎」的傳言傳出，讓許多人感到害怕。對此，泌尿科醫師朱信誠表示，在大多數情況下，其實不必擔心自慰傷腎的問題，且自慰的過程中，還可能幫助排出尿道結石，不過還是要注意保持衛生、清潔，若感到持續、嚴重疼痛，也應及時就醫，才不會造成感染，導致發炎。

朱信誠在臉書粉專上分享，過去有傳說「自慰傷腎」，但其實在大多數的情況下，真的不必擔心自慰傷腎的問題。朱信誠說，根據研究結果，沒有證據表明，自慰會直接影響腎臟的功能，腎的主要功能是過濾血液中的廢物、多餘液體，自慰作為正常的性活動，並不會對這些功能產生負面影響。

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朱信誠說，雖然較為少見，但自慰時有可能幫忙排出結石。從研究結果來看，男性興奮時生殖器會充血，放鬆輸尿管肌肉，讓卡在輸尿管的結石排出。不過，朱信誠補充，這並非普遍現象，且過程中可能引發疼痛。

此外，也有傳出自慰可能導致「泌尿道感染」的說法，不過朱信誠表示，自慰的行為不會直接導致泌尿道感染，但若不注意衛生，可能會增加感染風險，因此每次性行為後務必排尿，以降低風險。

至於自慰後感覺到疼痛，朱信誠說，常見的因素是泌尿道感染、腎結石等等，其他的可能因素則有「肌肉拉傷」、「摩擦和刺激」、「攝護腺炎」及「潤滑不足」等等。朱信誠提醒，無論是自慰或是性行為，都要特別保持衛生與清潔，若自慰後感覺到持續或嚴重的疼痛，應該及時就醫，才不會真的感染、導致發炎。

 

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