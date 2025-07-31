▲車上「壞壞」車神有在看！玩偶太多小心「小人」也上車，命理師曝3大禁忌 。（圖／記者王威智攝）

●民俗玄異說法，僅供參考，不代表本新聞網立場。

記者王威智／綜合報導

別以為在車上壞壞沒人看就沒關係，車神的眼睛比你後照鏡還靈！命理師諸葛肯尼提醒，車上風水不好，小心不是運氣差，而是「車神」在暗中記帳，讓你一路衰到底。究竟哪些NG行為會讓車神大翻白眼？讓我們一起揭露三大行車風水禁忌！

現代人車輛使用頻繁，許多人未注意車內風水可能對個人運勢帶來影響。命理師諸葛肯尼近日在影片中分享「車上風水三大禁忌」，提醒駕駛朋友留意，以免影響行車安全與財運。

首先，諸葛肯尼提到，許多年輕人喜歡在車內追求刺激，做出「壞壞」行為，但他警告，「車神」始終在注視著車內的一舉一動，若不尊重車神，不僅可能招致不順甚至意外，更因車子與個人運勢緊密相連，任何輕率或不當的行為都應極力避免。

其次，後車廂堆積雜物也大大影響車內風水。諸葛肯尼指出，後車廂象徵財庫，若雜物堆積阻礙氣場流通，財運自然受阻，甚至「財神都難以上車」，提醒車主務必保持後車廂整潔。

最後，他提醒，許多車主喜歡在車內擺放各種玩偶，但風水角度認為，過多人物玩偶容易招來小人，是不利運勢的「招邪物」。諸葛肯尼建議減少玩偶擺設，以維護自身順遂。

隨著車輛成為現代生活重要工具，了解車內風水禁忌，有助於提升行車安全及整體運勢。專家也建議，保持車內整潔與良好習慣，是行車順遂的基礎。

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