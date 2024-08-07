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12星座陷入戀愛中的模樣　牡羊會努力記住對方所有小細節

▲愛情,戀愛,情侶,夫妻。（圖／pexels）

▲自尊心很強的獅子會為了對方，放下自己的意見和想法，更願意傾聽對方。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

生活中心／綜合報導

愛情彷彿有魔力一般，為了對方即使再麻煩都想為心愛的他付出和調整自己，就是希望能讓對方開心或彼此相處的更融洽。《星座好朋友》為大家整理出12星座的哪些行為，代表著真的很在乎和在意對方呢，一起參考看看。

記得所有你的事

牡羊座、天秤座、雙魚座

人家都說這些星座的記憶，就像金魚一樣只有七秒，很多事情他們看過、做過就忘了，所以總是被人冠上迷糊蛋稱號。他們不是有意，但就是真的忘了；對於真正喜歡的、想在一起的，他們會特別珍惜和對方一起的點點滴滴回憶，也會努力想盡辦法將對方一切喜好，印在自己小小的腦袋上。

對你特別的照顧

巨蟹座、天蠍座、魔羯座

天蠍和魔羯給人的印象一直都是比較冷漠的，他們屬於比較不喜歡和人有過多交流的那種，因為覺得如果不是對自己在乎的人，那再多交流都只會變得虛偽。所以他們的關心和對人的照顧，只有他們在乎的人才看得見。當他們在在意的人面前，他們的溫暖、貼心和大家印象中截然不同。

▲愛情,戀愛,情侶,夫妻。（圖／pexels）

▲大剌剌的牡羊會盡力將對方的喜好記在自己心裡。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

為你勞碌、不再怕麻煩

金牛座、處女座、水瓶座

這些星座對於許多事情，總是表現出一副事不關己的態度，他們很怕麻煩，覺得只要是跟自己無關的事情都是麻煩事，所以有什麼問題出現，他們總是能閃多遠就閃多遠。能讓他們認真起來全力以赴的，就只有他們在乎的事情，通常就是他們的事業和夢想等；除此之外，就是他們深愛的人，只要在喜歡的人面前，就會看到他們變得充滿活力，只要喜歡的人想要、需要什麼，他們絕對會排除萬難為對方做到最好。

願意傾聽你的想法

雙子座、獅子座、射手座

這些星座其實比較自私一點，他們聰明、能力強，所以總是認為自己的想法絕對是最正確和最好的，正因為這一點，他們在很多事情上都聽不進別人的意見，因為在他們心裡，別人的意見終究不如自己的，這也讓他們看起來很自負。但在面對自己喜歡的人時，他們會收起這樣高傲的態度，開始懂得謙虛，開始在意除了自己之外的想法，願意放軟姿態去詢問對方的意見和看法，因為很在乎對方的感受。

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