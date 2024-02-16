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12星座攻心教戰　戀愛小心機不藏私大公開

▲▼情侶,兩性,情人,男女朋友,愛情,交往。（圖／pixabay）

▲金牛座在感情裡是穩定可靠的戀人。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

生活中心／綜合報導

面對喜歡的人該怎麼拉近與他的距離呢？《星座好朋友》為大家整理出和12星座相處時，有哪些戀愛小心機可以吸引住他的目光，一起參考看看。

牡羊座

牡羊的個性很簡單也很直接，加上他們無時無刻都是充滿活力的，這也讓他們容易有著強烈的自我主義、不成熟、強硬、衝動的特質。面對愛情，他們容易來得快去得也快，因此作為牡羊的情人，一定要陪他一起學習新事物，接受新鮮挑戰，感受生活中豐富的面貌。

金牛座

無論事業還是愛情金牛都是走穩定路線，不喜歡生活太多的變化和不穩定，這會讓他們非常沒有安全感，尤其不要介意金牛天生好脾氣，反應慢半拍，因為他們是很可靠的戀人。想要讓他對你死心塌地，那就記得多抱抱他，讓他們知道被你放在心上。

雙子座

雙子像一對東奔西跑但又被牽連在一起的雙胞胎，因此他們的個性也比較善變一點，對於一切未知的事物有著很強的好奇心，喜歡變化和多樣性，凡事都不講究太認真，就會讓人產生不靠譜的感覺。但只要你學會跟隨他跳躍的思維，保持一顆有趣的靈魂，那麼雙子也會很認真的喜歡你。

巨蟹座

巨蟹的喜歡和不喜歡差別很大，而這樣的差別是在於在乎與否。在愛上一個人時，巨蟹比較容易患得患失，因為內心的敏感會讓他們想得比較多，因此很需要愛人給予所需的安全感。在愛的同時，巨蟹也會表現母性的一面，各種在乎和關懷，所以給予他安全感讓他們能夠依賴你時，就成功讓他完全無法離開你了。

▲愛情,戀愛,情侶,夫妻。（圖／pexels）

▲獅子座很需要另一半的尊重與欣賞。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

獅子座

獅子自尊自重，非常在乎他人的眼光，因此不要忽略他的付出，因為獅子很渴望被關注和欣賞。想要讓獅子愛上你，就不要批評他的幼稚和虛張聲勢，可以經常鼓勵他，當你保有樂觀自信的狀態就能讓你們的感情升溫，另外適時的讓他們覺得你可靠也是很重要的。

處女座

處女座不管是在事業上還是愛情上，都有著完美主義的一面，甚至會有著潔癖的特質，因此在愛情上，注意不要拈花惹草，請和他一樣潔身自好，尤其處女座很看重細節，只要你能在生活細節上表現你的貼心，那麼處女座慢慢的也會敞開心扉。

天秤座

天秤是很看重關係的，尤其在感情中他們更在意兩人的相處模式，或許天秤不擅於拒絕人，會給人有誤會的狀況，但其實他們的界線是很分明的，相處自在也會讓天秤喜歡上你。

天蠍座

天蠍很常保持神祕感，總是一副冷酷的模樣，但內心的他們沒那麼冷漠，尤其他們忍受不了不忠與背叛，因為很怕失去，所以會努力在感情中佔有主導權、支配權。天蠍面對愛情是很深情的，因此他們也需要對方給予更多的愛，所以可以在生活各方面展現出你對他的關懷。

▲情侶,愛情,LOVE,couple。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲水瓶座很需要個人空間，因此也渴望另一半能更多理解。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

射手座

射手是個很需要有自己個人空間的，不喜歡被約束，而熱於追求冒險的他們來說，對具有挑戰性的事物很容易感興趣，因此他們很需要有著跟自己同樣有著冒險精神，並理解他們的另一半。

摩羯座

大部分的摩羯都是很務實的，對於任何事只會在乎實際的那一面，因此他愛一個人的方式就是很努力的獲得成就，然後給伴侶更好、更舒適的生活。另外摩羯不太會感情用事，也別要求你的摩羯伴侶會很細心關照你的情緒，因為他連自己的感受都很少留心，可當有個人特別關心自己時，摩羯也會因此淪陷。

水瓶座

水瓶的頭腦是很清晰的，從來就只看自己認為是對的事物，不太容易因為旁人的訴說就受到影響，多少有點叛逆的成分，因此這也讓他們非常的做自己，時常讓人產生不理解的情況。他們是很需要個人空間的星座，所以能夠理解他，甚至懂得進退，都會讓水瓶深深被吸引。

雙魚座

雙魚有著溫柔的性格，加上愛幻想的特性，因此不願面對不美好的事物，會帶著粉紅色的眼鏡看世界，美化別人也美化自我。雙魚是很容易感動的物種，你的一個舉動、一個眼神都會決定他是否對你產生情愫，所以想讓他對你死心塌地，就陪著他一起享受愛情。

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