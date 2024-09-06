拿「口香糖」到防疫旅館換5千元　員工1動作送他8年牢飯

記者黃翊婷／綜合報導

邱姓男子涉嫌販毒，2022年9月間他將2公克的愷他命放在口香糖包裝中，再請不知情的表弟幫忙送到高雄市某防疫旅館，並向吳姓買家收取5000元，結果被旅館員工發覺異狀，拍照通報警方。高雄地院法官日前審理此案，並依販賣第三級毒品罪判處邱男有期徒刑8年。

▲邱男拜託表弟幫忙送「口香糖」，並向買家收取5000元，結果引起旅館員工懷疑，反而被抓包販毒。（示意圖／記者周宸亘攝，與本案無關。）

判決書中記載，邱男2022年9月間透過手機通訊軟體與吳男聯繫，雙方談妥以8900元購買3公克愷他命與10包毒品咖啡包，兩人相約在某宮廟前面交成功；隔日吳男再次「下單」，想以5000元購買2公克愷他命與8包毒品咖啡包。

邱男將2公克愷他命放在口香糖包裝中，連同毒品咖啡包一起裝進塑膠袋，接著請不知情的表弟幫忙跑腿，將「商品」送到高雄市某防疫旅館，由旅館人員轉交給吳男，再收取吳男寄放在櫃檯的5000元。

然而，表弟將東西送到旅館之後，旅館員工要求檢查證件，但表弟沒有提供，加上防疫旅館不能帶菸，於是員工決定檢查一下塑膠袋內的物品，結果發現「口香糖」被拆封了，裡面裝的也不是真的口香糖，當下覺得很可疑，便拍照通報警方，沒想到竟意外抓到毒販。

吳男也證稱，當時他剛從柬埔寨回台，必須入住防疫旅館隔離，他曾透過通訊軟體向邱男購買毒品，並請對方將毒品放在口香糖的包裝袋內，他會把錢寄放在櫃檯轉交。

高雄地院法官認為，從現有證據看來，邱男主觀上確實具有販賣毒品營利的意圖，最終依2次販賣第三級毒品罪，各判處他有期徒刑7年6個月、7年4個月，合併應執行刑期為8年，全案仍可上訴。