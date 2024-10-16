告白人妻「讓妳舒服」　他辯大熱天喝飲料贏了正牌尪

記者黃翊婷／綜合報導

一名人夫控訴，妻子透過網路交友結識阿興（化名），對方不僅傳送「寶貝愛妳」、「放假給妳舒服」、「先讓妳舒服」等曖昧訊息，甚至傳送裸女圖片，還唆使妻子與他離婚，憤而決定對阿興提告求償50萬元。不過，高雄地院法官檢視相關對話紀錄證據之後，認為阿興僅是口語上打情罵俏，沒有做出實際侵害配偶權的行為，於是裁定駁回人夫的告訴。

▲阿興聲稱聊天中提到的舒服，是指大熱天喝飲料很舒服。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人夫在判決書中主張，阿興自去年開始陸續傳送「寶貝愛妳」、「放假給妳舒服」、「先讓妳舒服」等訊息給妻子，妻子也回傳「親愛的，生日快樂，愛你唷」、「收到你的愛囉，開心」等訊息，兩人互動曖昧。

人夫接著指控，阿興曾傳送多張裸女圖片給妻子，甚至唆使妻子與他離婚，例如「妳快離一離，待在豬他們家沒意義」、「先分居，再離」等等，他們還曾相約生日聚餐、贈送禮物，種種行為嚴重侵害到他的配偶權，因而決定對阿興提告求償50萬元。

阿興則辯稱，對話紀錄是人夫非法取得的，他和女方只是網路純聊天，從未邀約成功，人夫沒有拍到他們約會的親密照片，也沒有捉姦在床的證據，沒有理由向他提告求償；至於「舒服」是指什麼，他強調，只是大熱天喝飲料很舒服的意思，希望人夫不要自己胡思亂想。

高雄地院法官認為，阿興主張人夫的對話紀錄證據是非法取得，卻沒有舉證以實其說，因此不採信這部分的說詞；然而，經檢視阿興與女方的對話紀錄，雖然他確實傳送過裸女圖片，但大多都是用來問候早安，不能因為每個人的解讀空間不同，就認定兩人有踰矩行為。

法官表示，阿興與女方是透過網路交友認識，達到一定熟識程度之後，才透過網路進行口語上的打情罵俏，況且如果他真的與女方有不正當交往關係，為什麼只傳送裸女圖片問候，卻從來沒有傳送過親密照片，從現有證據看來，難認他有實際侵害到人夫配偶權的行為，最終裁定駁回，全案仍可上訴。