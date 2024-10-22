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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

司法X金馬影展　今年首推張鈞甯主演《化外之醫》劇集

▲▼2024司法影展，司法院長許宗力、金馬執委會執行長聞天祥、《化外之醫》演員張鈞甯、製作人湯昇榮、導演廖士涵、導演詹淳皓。（圖／記者吳銘峯攝）

▲2024司法影展揭幕，左起金馬執委會執行長聞天祥、《化外之醫》演員張鈞甯、《化外之醫》製作人湯昇榮、司法院長許宗力、《化外之醫》導演廖士涵、《化外之醫》導演詹淳皓。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

司法院「司法影展」今年再次與「金馬影展」合作，精選6部國內、外司法相關議題電影、劇集。今年首度推出由張鈞甯主演的劇集《化外之醫》，劇組人員也到場與司法院長許宗力共同揭幕。許宗力也大讚本劇集帶出的議題，確實是行政法院常常處理的議題，希望能讓大眾起共鳴。

今年是司法影展第6年，也是司法院長許宗力卸任前的最後一屆。6年來司法影展推出許多膾炙人口的作品，去年更是提供35萬元獎金，設立「司法劇集創作獎」，鼓勵臺灣影視企劃納入司法視角與議題，創作更多優秀作品，頗獲好評。今年再追加提出「司法電影創作獎」，鼓勵創作出更多優秀作品。

▲▼2024司法影展，司法院長許宗力、金馬執委會執行長聞天祥、《化外之醫》演員張鈞甯、製作人湯昇榮、導演廖士涵、導演詹淳皓。（圖／記者吳銘峯攝）

▲2024司法影展，司法院長許宗力致詞。（圖／記者吳銘峯攝）

「2024金馬X司法影展」將於11月7日至12月1日舉行。將於北、中、南地區放映精選電影，部分場次更安排映後座談，邀請影人與法官跨界交流，盼藉由優良影視作品吸引民眾接觸、瞭解司法及人權相關議題。

司法院長許宗力指出，本屆6部與司法重要議題相關的作品，包括臺劇《化外之醫》，以懸疑手法點出移工人權及醫護困境，也是司法影展首次放映的劇集作品；從想像AI成為法官，重探司法倫理及審判精神的《人造正義》；揭露自身經歷，控訴權勢性侵的《黑箱日記》；探討加害者及受害者是否能相互理解的《那些受傷的臉孔》；以及兩部分別與兒少保護及親權酌定相關的兒少相關作品《難言之隱》、《爸媽不是家》。期待透過多元的選片，帶來兼具廣度與深度的思辨。

許宗力也指出，推出司法影展的主要目的，最主要就是推廣法治教育，讓司法、法治、人權，讓這些都能夠在廣大社會中推動。他也盼望能透過這些電影、劇集，拉近民眾與司法的距離。

▼2024司法影展今年首度推出由張鈞甯主演的劇集《化外之醫》。（圖／記者吳銘峯攝）

▲▼2024司法影展，司法院長許宗力、金馬執委會執行長聞天祥、《化外之醫》演員張鈞甯、製作人湯昇榮、導演廖士涵、導演詹淳皓。（圖／記者吳銘峯攝）

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