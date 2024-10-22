查扣海洛因7包變6包！新北偵查佐疑暗槓被犯嫌檢舉　遭帶回調查

▲新北市刑大。（圖／記者陸運陞攝）

記者黃哲民、陸運陞、陳韻如／新北報導

新北市刑大偵二隊第一小隊一名陳姓偵察佐涉嫌侵吞辦案的扣案物，新北檢接獲檢舉後，今(22日)上午持搜索票前往新北市刑大搜索，並將陳員及兩名證人帶回調查。初步了解，偵二大隊今年初查獲毒品案件，並查扣7包海洛因毒品，但在清查時卻被發現少了1包約10公克的毒品，目前陳員將驗尿釐清是否為自己吸食，或用來豢養線民。

據了解，新北市刑大偵二隊今年1月間在林口查獲毒品案件，同時查扣數包海洛因毒品，並逮捕黃姓犯嫌。不過事後黃嫌出面檢舉，在清查毒品數量時，原本有7包，卻變成6包，疑似遭到陳員侵吞。

新北地檢署接獲檢舉後，於今上午持搜索票前往新北市刑大搜索，除帶走陳員偵辦過的案件卷宗外，也將陳員及兩名證人帶回調查，陳員也將驗尿釐清是否為自己吸食或用來豢養線民，全案目前仍在調查釐清中。

新北市刑大副大隊長龍海光稍早出面說明，新北市刑大掌握狀況後，立即報請新北檢指揮，並由新北市刑大及市調處共同偵辦，目前由專案小組調查當中，陳員的涉案情形尚待釐清。

龍海光表示，新北市刑大秉持勿枉勿縱立場，並以不掩護、不避重、不護短的態度偵辦，展現維護警察風紀之決心，以維警譽。

