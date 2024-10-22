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連勝文罕曬夫妻合照！蔡依珊被指「沒當第一夫人可惜」釣出本尊妙回

蔡依珊（左）和連勝文（右）結婚18年。（翻攝蔡依珊臉書、連勝文臉書）

▲蔡依珊（左）和連勝文（右）結婚18年。（翻攝蔡依珊臉書、連勝文臉書）

圖文鏡週刊

國民黨副主席連勝文與紅豆食府千金蔡依珊結婚18年，育有2子。連勝文昨（21日）在臉書罕見PO出夫妻合照，透露妻子以前很會打籃球。而有網友指蔡依珊「沒能當上第一夫人太可惜」，對此蔡依珊以1句話幽默回應。

連勝文21日在臉書發文，透露上週末舉辦亞太青少年籃球邀請賽，讓台灣球員與美國、日本、菲律賓好手交流，並寫道：「我的太太也代表主辦單位在歡迎晚會上致詞，她分享自己過去也是籃球員，甚至可以打2號或3號位，防守也很強；她並引用了LeBron James的一句話：當你與你的兄弟們共同參加比賽時，每一秒鐘都是值得的！來鼓勵所有參賽的選手們享受比賽的過程，並在台北度過一個愉快的週末！」

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 蔡依珊在台上致詞，連勝文在台下拍手狂笑。（翻攝連勝文臉書）

▲蔡依珊在台上致詞，連勝文在台下拍手狂笑。（翻攝連勝文臉書）

連勝文分享一張蔡依珊致詞時的照片，他坐在台下拍手，夫妻同框照片看來很生動。連勝文表示，美國NBA偶像級球員Kevin Durant曾說「Hardwork beats talent」，連勝文認為這正是籃球運動為何令人著迷，同時也能鼓勵年輕人奮鬥不懈、超越限制，並且永不放棄。希望未來能夠有更多來自台灣及世界各地的年輕朋友們，繼續在台北參加各種國際籃球賽。

蔡依珊幽默回應網友提問。（翻攝蔡依珊臉書）

▲蔡依珊幽默回應網友提問。（翻攝蔡依珊臉書）

而蔡依珊近來創辦食品品牌「炆久之芯」有成，昨也在臉書粉專貼出工作影片，小編突襲她的辦公室，與她玩「終極二選一快問快答」，蔡依珊在回應中透露，自己早餐喜歡吃麵包、休假要早起、喜歡秋天、不喜歡工作……洗澡都是淋浴，喜歡狗，比起旅行更喜歡窩在家裡等，相當有趣。

網友們紛紛讚蔡依珊美貌智慧兼具，親切又自然，一名網友留言：「蔡依珊沒能當上第一夫人，太可惜了！」對此蔡依珊本人回應：「不是沒選總統可惜喔。」大展幽默感，讓其他網友笑說：「直接選總統就會上」。


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