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潭美颱風周四、周五最靠近「北部有大雨」　粉專示警3地強降雨

▲▼潭美颱風周四、周五通過菲律賓，進入南海。（圖／翻攝台灣颱風論壇｜天氣特急臉書）

▲潭美颱風周四、周五通過菲律賓，進入南海。（圖／翻攝台灣颱風論壇｜天氣特急臉書）

記者蔡亞樺／台北報導

潭美颱風今晨2時在菲律賓東方海面生成，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，周四、周五通過菲律賓進入南海期間，西部風浪大，北部有大雨、宜花東有強降雨，即便颱風沒有侵襲，仍須注意間接影響。

中央氣象署觀測資料顯示，目前潭美颱風以每小時13公里速度，向北北西進行，近中心最大風速每秒18公尺，瞬間最大陣風每秒25公尺，七級風平均暴風半徑150公里。

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氣象署指出，周四、周五颱風逐漸通過菲律賓呂宋島附近，受東北季風及颱風外圍環流影響，基隆北海岸、大台北、東半部易有陣雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，尤其宜蘭及花蓮山區不排除有豪雨等級以上降雨發生。

▲▼潭美颱風路徑預測潛勢圖。（圖／氣象署提供）

▲潭美颱風路徑預測潛勢圖。（圖／氣象署提供）

氣象署進一步指出，台南以北、東半部沿海空曠地區及綠島、澎湖、金門，馬祖易有9至11級強陣風，恆春半島、蘭嶼易有10到12級強陣風，東半部沿海及恆春半島、蘭嶼、綠島有長浪發生的機率，海面浪高可能達3至5米。

周六、周日仍受颱風外圍環流影響，氣象署表示，東半部及恆春半島有陣雨，北部有局部短暫陣雨，基隆北海岸、大台北、東半部及恆春半島有局部大雨發生的機率，尤其周六東半部地區有局部豪雨發生的機率。

氣象署表示，南部及中部山區亦有零星陣雨，其他地區為多雲；沿海、離島風浪持續偏強。周日水氣仍多，北部、東半部及恆春半島有局部短暫陣雨，南部及其他山區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲。

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