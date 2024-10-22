快訊／百憂解不是只退出台灣！藥廠宣布「2024年底全球停止生產」

▲抗憂鬱藥物百憂解。（圖／藥師公會提供）

記者洪巧藍／台北報導

40年抗憂鬱老藥「百憂解」將退出台灣市場引發關注，外界質疑因健保砍價導致。生產百憂解的藥廠禮來公司今（22）日發布聲明強調，用於治療抑鬱症、暴食症以及強迫症的藥物百憂解（Prozac®）是「基於公司策略調整」，已經決定於 2024 年底全球停止生產百憂解。

台灣禮來公司上午發出三點聲明說明，基於公司策略調整，禮來公司決定於 2024 年底全球停止生產百憂解；台灣禮來已同步懇請醫療專業人員暫停處方百憂解(Prozac®)予新患者，並依照專業臨床判斷協助病患處方合適之治療替代方案；台灣禮來遵循相關規定向主管機關報備，以期將影響降至最低。

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健保署醫審及藥材組參議戴雪詠日前回應，百憂解20毫克是健保超過15年的老藥，現在已有好的且同品質的學名藥替代藥，讓相同品質、藥價較低的學名藥接手，這也是國際市場的常態。

戴雪詠強調，世界各國醫藥主管機關針對還沒過專利期的藥品，都會給予好的價格，讓藥廠去進行研發，不過等到專利期過後，就會有更多同品質的學名藥參與競爭，藥費就會降低，使用學名藥，各國政府也可把省下的藥費等資源，挹注到其他救命新藥的使用。與prozac 同成分之國內學名藥產品市佔率已達85%，顯示臨床醫師已普遍接受學名藥。