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殉職所長劉宗鑫追晉2線3星　2幼女失怙…告別式上與母緊緊相擁

記者陸運陞、莊智勝／新北報導

新北市土城分局清水派出所所長劉宗鑫(38歲)9月30日執行巡邏勤務時，遭女毒蟲陳嘉瑩(30歲)開車拖行，不幸重傷殉職。今新北市立殯儀館舉行劉宗鑫公祭，同時進行褒揚、追晉儀式。劉的遺孀、以及2名年幼的女兒也身穿黑衣到場，年僅4歲的大女兒似乎懵懵懂懂，還主動上前抱住媽媽和妹妹，3人緊緊相擁，場面令人動容。

▲▼(家屬打碼版)土城分局清水派出所所長劉宗鑫遭女毒蟲拖行殉職，遺孀以及一對年幼女兒。（圖／記者陸運陞攝）

▲劉宗鑫遺孀以及年幼的女兒緊緊相擁。（圖／記者陸運陞攝）

劉宗鑫從警約10年，擔任土城分局清水派出所所長，9月30日晚間正值颱風襲台，劉不畏風雨仍駕車外出巡邏，未料在盤查可疑車輛時，女毒蟲陳嘉瑩僅因擔心繳不出罰金，竟猛踩油門將劉宗鑫拖行500公尺，期間兩度撞擊路旁捷運施工護欄，導致劉全身骨折、重傷慘死。

▲▼(家屬打碼版)土城分局清水派出所所長劉宗鑫遭女毒蟲拖行殉職，遺孀以及一對年幼女兒。（圖／記者陸運陞攝）

▲侯友宜頒褒揚令，由劉宗鑫父親代表接受。（圖／記者陸運陞攝）

▲▼土城分局清水派出所所長劉宗鑫遭女毒蟲拖行殉職，遺孀以及一對年幼女兒。（圖／記者陸運陞攝）

新北市警局今上午在市立殯儀館舉行公祭，內政部長劉世芳、新北市長侯友宜、警政署長張榮興均到場弔唁、頒發褒揚令，同時追晉劉宗鑫為2線3星組長，並於靈柩覆蓋國旗、警旗。

今告別式現場，劉宗鑫遺孀，以及年僅4歲、1歲的一對年幼女兒也到場追悼亡父，遺孀身穿黑衣，手上還抱著1歲的小女兒，神情哀痛；而4歲的長女似乎懵懵懂懂，一度上前抱住媽媽和妹妹，年幼失怙，仍堅強給予媽媽安慰，場面令人動容鼻酸。

▲▼(家屬打碼版)土城分局清水派出所所長劉宗鑫遭女毒蟲拖行殉職，遺孀以及一對年幼女兒。（圖／記者陸運陞攝）

▲▼(家屬打碼版)土城分局清水派出所所長劉宗鑫遭女毒蟲拖行殉職，遺孀以及一對年幼女兒。（圖／記者陸運陞攝）

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