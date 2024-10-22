混凝土泵浦車側翻2人受傷脫困　 救護車送醫途中又遭攔腰衝撞

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣通霄鎮苗128線烏眉里下坡路段，昨（21）日中午發生一輛混凝土泵浦車失控翻覆事故，鄭姓駕駛和郭姓乘客輕傷脫困，救護車載送2人前往醫院途中，在台一線通霄隧道南端出口，遭一輛穿越路口的轎車攔腰撞上，幸好2名傷患未有2次受傷、2車駕駛救護員輕傷擦傷，肇事原因仍由警方釐清中。

▲混凝土泵浦車翻覆造成車內2人輕傷，救護車送醫途中又遭轎車攔腰撞上。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

通霄警分局今天表示，昨日中午12時許接獲報案，在通霄鎮苗128號11公里處有翻車事故，初步調查鄭姓男子（44歲）駕駛混凝土泵浦車，載著郭姓男乘客（28歲），沿128線東往西行駛時，行經下坡轉彎路段，車輛失控翻覆後碰撞右側山壁，鄭、郭多處擦挫傷，所幸意識清楚。

警方說，救護車抵達苗128線事故現場，幫2名傷患包紮後，一起載送要到苑裡李綜合就醫，結果在12時44分左右，救護車剛通過台一線通霄隧道南端、苗121線的十字路口，遭到右側一輛轎車攔腰撞上，救護車還差點再撞上路口的號誌桿。警方說，救護車2名消防隊員、1名家屬共5人，以及轎車林姓女駕駛（61歲）輕微擦傷，救護車內傷患未有二次受傷情形，雙方駕駛均無飲酒，詳細肇事原因有待釐清。

據指出，救護車當時由北往南行駛，行經路口為紅燈，但有開警示燈、鳴警笛，轎車當時疑似綠燈切換黃燈，轎車可能因此沒有減速、直接穿越路口而發生碰撞。警方呼籲，如駕駛人聽到救護車、警備車等警號，不立即避讓者，依道路交通管理處罰條例，最重可處新臺幣9萬元罰鍰，並吊銷駕駛執照，請用路人務必提高警覺，切勿以身試法。