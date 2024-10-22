懷疑被戴綠帽逼他裸臀下跪　醋男「證據傳IG」下場慘了

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿強（化名）去年6月間返家時，撞見女友與男性友人A在家中，他懷疑兩人有親密行為，竟毆打逼迫A男下跪，再用手機拍攝A男臉部、裸露臀部跪地求饒的影片，接著上傳到IG上，並要求支付5萬元才同意放人離開。阿強一審被依法判刑1年7個月，他不滿提出上訴，但日前被高雄高分院法官裁定駁回。

▲阿強認為自己被戴綠帽，竟逼迫A男下跪。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿強去年6月間返回住處時，發現女友與A男在家中，因而懷疑兩人有親密行為，一時氣憤竟出手毆打A男，甚至持刀逼迫下跪，再用手機拍攝A男臉部、裸露臀部跪地求饒的影片，接著上傳至IG限時動態供網友觀覽。

由於阿強遲遲不肯放A男走，直到A男的親友發現網路上的性影像，並同意支付5萬元，他才讓人離開。一審阿強被依攜帶凶器剝奪他人行動自由罪、恐嚇取財罪，判處有期徒刑1年7個月，他不滿提出上訴，堅稱是A男破壞他與女友的感情，A男賠錢和解，那筆錢是雙方講好的和解金，並非恐嚇取財。

但高雄高分院法官認為，A男當時受到人身自由限制，意思決定自由受到相當的壓迫，付款目的顯然是為了讓阿強同意放人、避免繼續施暴，因此認定阿強的行為屬於恐嚇取財無誤。

法官表示，阿強遇到糾紛卻不思以正當合法管道解決，反而對A男施暴，造成A男身體、財產及名譽受損，雖然阿強已經與A男成立調解並獲得原諒，但一審量刑並無任何偏重不當或違法之處，最終裁定駁回，全案仍可上訴。

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