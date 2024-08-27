半蹲小便9秒後農田燒起來　衰男挨告縱火傻眼！結局曝光

記者黃翊婷／綜合報導

高雄男子阿榮（化名）2022年12月間騎乘腳踏車行經一處農田，他停下來在路邊半蹲小便，沒想到9秒之後農田就燒了起來，冒出大量白煙，他也因此挨告涉嫌縱火。不過，一審法官認為罪證不足，裁定阿榮無罪；檢方不滿提出上訴，日前被高雄高分院法官裁定駁回。

▲阿榮被指控縱火燒農田，但他堅稱自己當時只是在路邊小便。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

檢方表示，阿榮2022年12月間騎乘腳踏車準備返家，行經A男管理的農田附近，竟停下來以不明方式放火焚燒農田，涉犯《刑法》第175條第1項之放火燒燬住宅等以外之他人所有物罪。

阿榮則堅稱沒有故意縱火，他強調，當天確實曾騎腳踏車經過事發地點，並在馬路旁邊小便，接著就回家了，根本沒有進入農田，「當時農田本來就有在燃燒了，並不是我縱火的」，況且他當日僅攜帶撈魚跟放魚的網子出門，沒有攜帶任何可以縱火的器具。

一審法官檢視附近監視器影像畫面，發現在阿榮離開大約9秒之後，農田就冒出火焰以及大量白煙，但監視器沒有拍到阿榮有做出縱火的行為，因而認定證據不足，裁定阿榮無罪。檢方不滿提出上訴，強調阿榮曾做出「彎腰動作」，推斷就是在縱火，而且他在事發3天之前，與農田主人A男發生過糾紛。

不過，高雄高分院二審法官認為，監視器畫面僅拍到阿榮曾停留在事發地點、做出彎腰動作，但並無其他積極證據可以證明他有縱火行為，檢方不能證明他有犯罪行為，一審諭知無罪並無違誤，最終裁定駁回，全案仍可上訴。