姊姊談網戀全家都被騙！　她被判關5個月逆轉獲無罪

記者黃翊婷／綜合報導

女子小美（化名）在網路上結識中國籍林姓男子，兩人以結婚為前提展開交往，她為了幫助男友的網拍事業，同意借出家人的銀行帳戶，沒想到卻因此淪為詐騙集團人頭帳戶，還吃上官司，一審被依洗錢罪判處有期徒刑5個月。不過，案件上訴至高雄高分院，二審法官認為小美全家都被林男的話術所騙，加上證據不足，最終裁定撤銷原判決，改判小美無罪。

▲小美與林男談網戀，以為遇上真愛，沒想到卻是詐騙。（示意圖／記者周宸亘攝，與本案當事人無關。）

小美在判決書中主張，2022年9月間她在網路上認識林男，兩人以結婚為前提展開交往，對方自稱是中國人，需要銀行帳戶處理網拍收取貨款事宜，她信以為真，還與家人討論過此事，後來同意將家人的銀行帳戶資料提供給男友，結果卻淪為詐團的利用對象，她也是受害者。

不過，一審法官沒有採信小美的說詞，並依洗錢罪判處她有期徒刑5個月，併科罰金6萬元，罰金部分得易服勞役60日。案件上訴至高雄高分院，二審法官檢視小美與林男的對話紀錄，發現兩人交往之後，林男幾乎天天溫馨送暖、甜言蜜語，並稱呼小美為「老婆」，交往過程中雙方曾經為了拒絕借出帳戶的事情吵架，林男的態度明顯變冷淡，後來兩人言歸於好，互動卻沒有先前甜蜜，這段期間林男又多次談及借用帳戶的事情。

但小美同意借出帳戶之後，卻在同年11月收到銀行警示簡訊；當時林男聲稱受到商家陷害，勸小美和家人報警，隨後便消失不見，完全失去音訊。小美的弟弟、母親也證稱，林男會對全家人噓寒問暖，曾表明願意跟小美結婚、幫買房子，也曾傳送公司作業情形影片證明「事業有成」，他們被林男的誠意感動，才會答應借出帳戶，後來警方說他們遇到詐騙集團，一度還無法相信。

法官認為，小美與家人第一次拒絕借出帳戶是因為與林男不熟，並非懷疑對方可能是詐騙之人，而林男被拒絕之後仍持續操弄情感長達1個多月，最終用話術取得小美全家人的信任，成功騙得帳戶資料，考量到檢方現有的證據無法證明小美有幫助犯罪的意圖，最後裁定撤銷原判決，改判小美無罪，全案仍可上訴。