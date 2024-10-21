美國尚未批准、我軍方先編列預算　國防部回應了

▲刺針飛彈預算先編列，國防部回應。（圖／軍聞社提供）



文／中央社

媒體今天報導，美國尚未批准台灣增購的刺針飛彈一案，但軍方卻先編列預算。國防部回應，增購原因是因應敵情日益嚴峻，相關作法均符合作業程序，且陸軍同時與美方洽談增購數量細節，縮短作業時程。

國防部強調，全案仍需待預算獲立法院審議通過後，才可辦理發價書修訂簽署作業，並無違背立法部門監督的情事。

聯合新聞網報導，民國114年度國防預算將在立院開審，新增軍事投資亮點之一是陸、海軍採購刺針肩射式防空飛彈數量，由500枚大增至2530枚，金額由新台幣113億7500萬元增至690億1600萬元，不過由於美國政府至今尚未批准出售，此預算編列引發關注。

國防部晚間接受中央社訪問時回應，國軍爲強化整體野戰防空作戰效能，原規劃於民國106年至114年對美採購海軍、陸軍發射器178套、飛彈500枚，發價書已於107年及109年簽署執行，目前正由台美雙方依工作節點產製及執行交裝整備事項，進度正常。

國防部說明，因應日益嚴峻敵情，經評估有增購必要，規劃由陸軍統籌海軍、憲兵需求，以美方提供粗估報價（ROM）核算所需金額，於持續案延長執行期程至120年，以避免重啟建案後最快需3年後才能重新議約的風險，且可納入產線儘早獲得，滿足國土防衛作戰實需，避免戰力間隙。

國防部強調，相關作法均符合作業程序，且陸軍同時與美方洽談增購數量細節，縮短作業時程、爭取美方儘早提供裝備，全案仍需待預算獲立法院審議通過後，才可辦理發價書修訂簽署作業，並無違背立法部門監督的情事。