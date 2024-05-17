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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

小英8年／學者稱「台版鐵娘子」　2改革促美政策轉「建設型清晰」

▲▼總統蔡英文赴成功嶺視察義務役訓練狀況。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文。（圖／總統府提供）

總統蔡英文執政8年任內，推動多項改革，儘管兩岸依舊冷凍，區域緊張情勢攀升，但台灣也逐漸走向國際被世界看見。《ETtoday新聞雲》推出系列報導，盤整過去8年的10大事件，跟讀者回顧並解析對後續的政治影響，同時一起向小英時代告別。

記者杜冠霖／台北報導

隨著兩岸緊張情勢升級，蔡政府「國防」政策成為國際注目焦點，國防安全研究院戰略安全與資源研究所長蘇紫雲接受《ETtoday新聞雲》訪問時分析，蔡在國防自主、恢復一年期義務役都展現自我防衛意志，讓國際社會協防意願提高、美方提供更優質軍援、軍購，對台海政策漸漸走向「建設型清晰」，避免中共用武力改變現狀，「蔡英文可稱為台灣版鐵娘子，不以短暫選舉利害看待，而是以國家利益與生存作為目標，這就是政治家跟政客的不同。」

對於蔡政府8年國防改革表現，蘇紫雲表示，首先在國防自主上，第一、硬體，也就是大家常說的國防裝備；第二、軟體，也就是恢復一年期義務役，這非常不簡單，因為台灣還是比較選舉考量，可以踩穩立場非常不簡單；第三、政治文化的改革，以往比較重文輕武，現在國防預算增加大概12.3個百分比；第四、對軍人尊重，這是最重要區塊，蔡英文從待遇、訪視基地次數都是歷年總統最高，對於提升軍人士氣非常有幫助。

國防政策中民眾最為有感的，莫過於蔡英文拍板「恢復一年義務役」，蘇紫雲表示，蔡政府面對外來威脅增加、少子化趨勢，兵源有限情況下，全部志願役士兵很難滿足需求，所以在徵詢國防部、社會各界專家意見後，做了恢復一年義務役的決定。

蘇也列出三項原因，他指出，在這種情況下，第一、的確強化台灣國防能力、資源，讓各級部隊比較有足夠人力；第二、讓人力可以合理鋪陳，譬如一年義務役做守備任務、支援志願役特殊專長需求；第三、對國際展現防衛決心跟意志，台灣不是free rider、只想搭便車，這樣的意志展現，讓其他國家協防意願更高，「作為有遠見的政治領袖，展現政治家的風範，不以短暫選舉利害看待，而是以國家利益與生存作為目標，這就是政治家跟政客的不同。」

而該政策勢必衝擊綠營選情，蘇紫雲坦言，準總統賴清德這次年輕選票確實有受到影響，但台灣年輕人並非草莓族，經過國防部改革後，有信心他們進部隊後，不會再覺得浪費時間。蘇也舉例，像是歐洲國家經驗，把服役當成人生訓練，歐洲有三個公主在當兵，特別是挪威公主雅莉姍卓服一年兵役，在皇家工兵營服役、開工程車，台灣也展現出這樣的國民意志。

另一指標政策方向則是國防自主，蘇紫雲表示，這部分能滿足國防需求、帶動經濟動能，國防需求可分兩個區塊，第一、水面艦讓中科院整合海艦二飛彈、海風眼雷達、新設計的匿蹤船體，讓台灣快速擁有像是瑞典威士比級的巡邏鑑；第二、指標性的海鯤號，這面對許多外交上的壓力，2018年美國開綠燈後，紅區裝備得到很多民主同盟國家幫助，包含英國提供部分紅區裝備，以及一些不具名國家提供技術跟經驗。

▼國防院戰略與資源所所長蘇紫雲。（圖／記者宋良義攝）

▲▼國防戰略與資源所所長蘇紫雲。（圖／記者宋良義攝）

蘇說明，海鯤號2年8個月內從圖紙到完工、非常不簡單，國艦國造具有三項意義：第一、軍事意義、強化制海能力，第二、經濟意義，可以帶動船廠跟周邊產業，以及部分中科院技術深化；第三、外交意義，也就是其他國家對台灣的信任跟協助。

而蔡英文執政8年，軍購數量、金額都大增，蘇紫雲解釋，這象徵美國為主的民主國家對台灣信任，川普時代開始，軍售的質、量都有所改善，歐巴馬時代是包裹軍售，一年只談一次、要給不給，川普時代變成隨到隨辦，把台灣變成正常國家的處遇，隨時提出需求，經過美國政府評估再做公告。

蘇說明，在川普政府時的確開很多綠燈，比方說F16-V，過去想買F16-C都買不到，這次直接V構型，還有海馬式砲兵飛彈，這是300射程左右的長程武器，另外潛艦紅區裝備也開綠燈，這些都在2018年後逐步落實，川普時代把台灣軍售待遇提出到非北約主要盟國位階。

蘇紫雲表示，拜登政府也有13次軍售了、延續川普路線隨到隨審，拜登更加碼軍援，匡列100億美金額度，2027年前用來強化台灣防衛能力，也提撥總統撥款權，把美軍現役裝備部分交給台灣，有現貨可以立刻使用，拜登政府包含本人三次說會協防台灣，參謀首長也公開說會阻止中共用武力改變現狀，從軍售、美國政治跟外交精英的態度以及軍援、軍購狀況來看，「美國台海政策漸漸走向清晰，可以稱為建設型清晰，避免中共用武力改變現狀，這是非常有影響性的。」

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