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大陸 大陸焦點 特派現場

陸情侶爬秦嶺「冰晶頂」雙雙凍斃 救援者曝：走野路看雲海突變天

▲秦嶺「冰晶頂」傳出有一對年輕情侶遇天氣驟變失溫遇難。（圖／翻攝極目新聞）

▲救難人員幫失溫的傷者包裹保溫毯。（圖／翻攝上游新聞）

記者魏有德／綜合報導

大陸十餘名登山者19日晚間傳出冒雨攀登秦嶺東段最高峰「冰晶頂」，欲在日出時抵達目的地看雲海。遺憾的是，學生們因天氣驟變而受困，並有兩名20餘歲的年輕情侶在過程中來不及救援，不幸受凍遇難，引起外界關注。事發後，死者親屬主動對外表示，遇難兩人為情侶，已經運回老家安葬。

▲秦嶺「冰晶頂」傳出有一對年輕情侶遇天氣驟變失溫遇難。（圖／翻攝極目新聞）

▲秦嶺「冰晶頂」海拔3015公尺高。（圖／翻攝極目新聞）

《上游新聞》報導，21日凌晨，有西安網友發文稱，自己的親屬在秦嶺凍死，到其家中收拾遺物。同時也有多位網友發文稱，19日晚，「有冒雨爬冰晶頂的10個學生娃，打電話叫了救援，等救援隊上去，已經確認一個女生不幸遇難。」

一名參與救援的隊員表示，有一男一女失溫遇難，位置在冰晶頂石海二道梁，救援持續了十多個小時，「不像網上說的是10個人，是兩撥人，一撥是4個人，另一撥有幾個人，大概有10個人，我們去救援，報警的那4個人都沒事，但是在路上碰到了另一撥人中那個女的，發現的時候已經遇難了，當時我用雨衣把她蓋住，就上去繼續救援。」

該名救援人員透露，「他們就是為了賭一把，不是從景區，而是從野路上冰晶頂，看第二天早上的雲海，他們還是有基本裝備的，只是沒想到突然變天。」

▲秦嶺「冰晶頂」傳出有一對年輕情侶遇天氣驟變失溫遇難。（圖／翻攝極目新聞）

▲救難人員將傷者送下山緊急就醫。（圖／翻攝極目新聞）

公開資訊顯示，冰晶頂位於西安朱雀國家森林公園最高處的「冰河翠景區」與太平森林公園交界處，海拔為3015公尺，是秦嶺東段最高峰，平均溫度遠低於城市，每年從11月中下旬至次年4月上旬，山頂積雪不化，陰坡的雪可以保存至四月中下旬。

西安市鄠邑區2023年10月曾發佈《關於遵守秦嶺地區穿越登山活動管理規定的通告》，為切實加強冰晶頂等秦嶺核心保護區生態環境保護，減少人為活動對核心保護區生態環境的負面影響，有效避免因非法穿越導致的人員失蹤、失溫等傷亡事故發生。

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