美直升機「撞倒無線電塔」起火狂燒！　機上4人全數罹難

▲ 電塔被直升機撞倒起火。(圖/Houston Fire Department)

記者陳宛貞/綜合外電報導

美國德州休士頓20日發生一起恐怖意外,一架直升機撞上一座無線電塔,機上4人全數罹難,其中包括一名兒童,而電塔倒塌引發大火,所幸地面上無人傷亡。

綜合ABC等美媒,休士頓消防局說明,事發於20日晚間近8時,一架載有4人的私人旅遊直升機撞上大東區(Greater East End)一座無線電塔或電纜,機上人員無一倖存。

HFD is using drones to assist in the investigation of the crash. pic.twitter.com/uNTQqZWkVx