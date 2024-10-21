美直升機「撞倒無線電塔」起火狂燒！　機上4人全數罹難

▲ 電塔被直升機撞倒起火。（圖／Houston Fire Department）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國德州休士頓20日發生一起恐怖意外，一架直升機撞上一座無線電塔，機上4人全數罹難，其中包括一名兒童，而電塔倒塌引發大火，所幸地面上無人傷亡。

綜合ABC等美媒，休士頓消防局說明，事發於20日晚間近8時，一架載有4人的私人旅遊直升機撞上大東區（Greater East End）一座無線電塔或電纜，機上人員無一倖存。

HFD is using drones to assist in the investigation of the crash. pic.twitter.com/uNTQqZWkVx — Houston Fire Dept (@HoustonFire) October 21, 2024

無線電塔被撞倒後點燃草地，火勢延燒2至3個街區，所幸沒有住宅或建物被波及，地面上也無人受傷。

附近居民受訪透露，撞擊當下連房子都在晃，感覺就像地震，接著就發生爆炸，家中電燈一度忽明忽暗。

休士頓市長惠特麥（John Whitmire）表示，這是一起悲劇，「但幸運的是情況沒有變得更糟」，案發現場附近的油箱和房屋都未受影響。休士頓當局、國家運輸安全委員會（NTSB）及聯邦航空總署（FAA）正調查這起事件。