43年離婚12次！　奧地利夫婦詐領1千多萬「遺孀津貼」

▲奧地利維也納警方日前在調查一對夫婦的離奇案件。（示意圖／翻攝Pexels）

圖文／CTWANT

奧地利維也納警方日前在調查一對夫婦的離奇案件，這對夫婦43年來結婚又離婚多達12次，目的是利用法律漏洞詐領「遺孀津貼」，43年中他們共將34萬美元（新台幣約1千多萬元）收入囊中，目前因涉及金融詐欺而接受調查。

綜合外媒報導，根據奧地利法律規定，遺孀在丈夫去世後，每隔兩年半可領取一筆相當於年金2.5倍的津貼，條件是領取者必須保持未婚狀態。而涉事婦女在第一任丈夫去世後，於1981年獲得第一筆津貼2萬8300美元（新台幣約92萬元），第二次結婚時，她發現其中的法律漏洞，因此大約每3年，她和第二任丈夫就會離婚，很快就再婚，這樣她就可以拿到這筆錢。2022年5月，當時她已經與第二任丈夫離婚12次，退休金保險機構拒絕再次發放給她津貼，夫婦的詐欺行為才被曝光。

調查顯示，他們的鄰居大多不知道他們離婚的習慣，且兩人可謂模範夫妻，從未分居。最高法院於2024年3月12日做出的一項裁決指出，「如果婚姻從未破裂，並且離婚只是為了索取寡婦養老金，那麼重複結婚並隨後與同一配偶離婚就是濫用法律。」這對夫婦正面臨詐欺罪的審判，檢察官指控他們在過去43年中將34萬美元的津貼收入囊中。

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