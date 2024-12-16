晚安小雞坐牢10個月「手寫信曝近況」　認了在台灣不正常

▲晚安小雞入獄10個月，臉書粉絲團貼手寫信曝近況。（圖／翻攝自晚安小雞臉書）

網搜小組／趙蔡州報導

台灣網紅「晚安小雞」今年2月到柬埔寨拍片，聲稱遭詐騙園區成員搶劫、囚禁毆打，事後被抓包根本是自導自演，最後被柬埔寨法院判處2年徒刑。晚安小雞入獄至今已10個月，他日前再度發布一張手寫信，分享自己在獄中的近況，除了表示很想念大家外，也感嘆「之前在台灣真的不正常」。

晚安小雞近日在臉書發出一張手寫信，內容是他最近在監獄中的生活情況與感想，他說，不知不覺都已經12月了，他已經做好了心理準備，準備在柬埔寨陪大家跨年了，現在柬埔寨彷彿就是他的第2個家，從來都沒有想過自己可以在外面住這麼久。

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▲晚安小雞手寫信報告近況。（圖／翻攝自晚安小雞臉書）

晚安小雞說，他現在英文跟柬語雙修，真的很像是在就讀語言學校，坐牢期間也瘦了10公斤，但臉腫超大，可能是身體有地方發炎了，親友探親時都說他變超小隻，讓他忍不住笑說「大哥我是變瘦，身高一樣190cm好嗎」、「想減肥的別再吃保健食品了，來柬坐牢，保證你瘦到不要不要」。

晚安小雞直言，他已經了改很多了，現在正常很多，之前在台灣真的不正常，「想當初農曆7月穿長髮白袍去嚇鄰居，差點沒被打死，如果我嚇到哥姐可能已經被包軌了，我在這一切平安，想當初我進來前拿蘋果15，現在都出到蘋果16了，會不會我要等到蘋果17才回家，好想哥姐、好想大家」。

他最後說，他現在每天晚上9點準時就寢、早上6點起床，然後每天早上都要做健康操，「每次我都眼睛閉起來，想像自己在公園，但聽到柬語又一秒把我打回現實」、「哥姐別擔心，等我回家我又是一條好漢，等我回去送蘋果17給你們，呸呸，是蘋果16啦，記得想我唷」。