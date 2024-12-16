表兄妹結婚生2孩！21年後婚姻被判無效　網怒批：太不負責

▲表兄妹隱瞞2人親屬關係結婚，21年後因感情不睦訴請婚姻無效。（示意圖／翻攝Pixabay）

圖文／CTWANT

大陸福清法院審結了一起涉及近親結婚的案件，小芳的父親與小明的母親是同胞姐弟，小芳與小明是表兄妹關係，屬於三代以內旁系血親，2003年時兩人隱瞞了這段親屬關係，向民政部門申請登記結婚，婚後生育了一子一女，近年來兩人因感情不睦分居，小芳諮詢了律師關於離婚訴訟的事宜，才得知自己與小明的婚姻竟屬於無效婚姻，她決定向法院提起訴訟，請求確認自己與小明的婚姻無效。最終，法院依法判決原告小芳與被告小明的婚姻無效。

綜合陸媒報導，這對表兄妹在2003年隱瞞了親屬關係，向民政部門申請登記結婚，婚後生活幸福美滿，生了一子一女。豈料近年雙方因生活瑣事產生矛盾，導致夫妻感情不和，最後分居多年。在一次偶然的機會中，小芳諮詢了律師有關於離婚訴訟的事宜，竟在結婚21年後，才得知自己與小明之間的婚姻屬於無效婚姻。

小芳因此決定向法院提起訴訟，請求確認自己與小明的婚姻無效，並希望法院能就子女的扶養問題給予解決方案。法院在審理此案時，認為小芳與小明確屬表兄妹關係，屬於法律禁止結婚的親屬關係，因此判決兩人的婚姻無效，同時，也就雙方子女的扶養問題進行了妥善處理。

新聞一出許多網友對此案件議論紛紛，「這是作孽啊，想過你們的下一代嗎？」「對孩子太不負責了」、「結婚21年，歸來仍是未婚」、「都什麼年代了，還有近親結婚的？」

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