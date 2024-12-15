擅闖阿里山火車軌道忘我拍照！女遭撞斷腿　林鐵處怒罰：依法送辦

▲阿里山火車撞上違規闖軌道區拍照的婦人。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）



記者翁伊森、黃資真／嘉義報導

阿里山林鐵昨(14日)上午發生驚險意外，小火車行經25公里330公尺處（第1觀景台）時，一名劉姓女遊客因擅闖軌道區，未注意鳴笛示警下遭擦撞受傷，消息一出引發撻伐。林鐵文資處回應，除對帶團的「夢想國際旅行社」以及違規遊客們究責外，也將依公共危險罪送辦。

回顧此案，昨天上午11時13分，部分遊客闖入軌道拍照，行駛的小火車見狀鳴笛示警，然其中一名55歲劉姓女遊客依舊忘我拍照未注意，當場挨撞轉了半圈倒地，命大僅左腳骨折，仍導致列車誤點1小時，影響62位遊客，私自行為引來網路一片罵聲。

事後阿里山林業鐵路及文化資產管理處PO文指出，劉女是「夢想國際旅行社」的跟團成員之一，經查該旅行社之前就曾經有帶團違法行走林鐵軌道，經工作人員勸導不聽之前科，已協請林業保育署嘉義分署給予禁止申請進入眠月線必經之阿里山一葉蘭保留區之權利1年。

▲阿里山火車工作人員今天巡查鐵軌處已無違規民眾。



林鐵文資處副處長周恆凱表示，除了禁止進入外，也會請警方依公共危險罪送辦，依據鐵路法第57條、第70條規定，行人、車輛不得侵入鐵路路線、橋梁、隧道內及站區內非供公眾通行之處所，將開罰1萬元以上、5萬元以下罰鍰，另對車輛軌道設施毀損失調查追究。

根據調查，遊客闖軌道案件2022年1件、2023年31件、2024年69件，出現逐年增加的情況，當下都是以宣導為主，並未開罰。林鐵將持續加強宣導及取締裁罰，避免類似事件再發生，呼籲旅客、旅行社不走鐵道，旅遊「快樂的出門！平安回家」。