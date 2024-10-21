快訊／高雄中藥包工廠傳意外　40歲女「右手食指被機器夾斷」

▲高雄中藥包工廠傳意外，女員工遭機器夾傷斷指。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者賴文萱、吳世龍／高雄報導

高雄鳳山區鳳仁路一間製作茶包、中藥包的工廠今（21）日傳出意外，初步了解，一名女員工被碾碎中藥的機器夾傷，當場右手食指第一節斷指。消防人員趕往協助脫困，緊急將女員工送醫急救。

高雄消防局上午11時5分獲報，有工廠傳出人員遭機器夾傷，出動2車5人前往。救護人員到場先協助將40歲女員工脫困送醫急救，後續拆解機器，再將斷指部分緊急送往醫院。至於詳細原因尚待進一步釐清。