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海大通識課遊覽車撞樹！擋風玻璃破大洞畫面曝　1女大生受傷送醫

記者郭世賢、劉人豪／基隆報導

基隆市國立海洋大學通識課程，昨（20）日進行戶外教學，遊覽車載了約30名學生前往貢寮時，疑似路況不熟撞到路旁樹木，導致擋風玻璃碎裂，1名女學生擦傷。校方表示，車上人員並無大礙，遊覽車公司也隨即安排替代車輛，行程照常進行。

▲▼遊覽車撞樹 。（圖／民眾提供）

▲海大戶外教學遊覽車撞到路樹。（圖／民眾提供，下同）

學生指出，當天就是通識課程做鄉野調查，去漁港跟福隆海邊拜訪一下當地的社區，車上約30人，下午3點左右要從龍門吊橋離開要去貢寮九孔養殖場，結果司機要轉彎，可能路況不熟沒有注意頭頂，然後就有蹦一聲，車身左右搖晃大家都嚇到，就往前看就看到擋風玻璃破掉，樹枝都已經跑進來了，有一名女學生擦傷，老師就是馬上開車帶去醫院，後續就是遊覽車公司派車接駁。

▲▼遊覽車撞樹 。（圖／民眾提供）

遊覽車公司王先生表示，事發後馬上派車去接駁，把當天行程做好順利完成，損壞的車檢視後只有檔風玻璃破掉，就請司機開回修理廠，有1名學生被玻璃割傷，事後也會負責到底並慰問，學生的行程也沒有受到影響。

龍門里里長吳世揚說，昨天發生事故的遊覽車，可能第一次到龍門里，不熟悉路況發生意外，車上乘客只有1、2位輕微擦挫傷，事後老師也做了緊急處理，送到鄰近的醫院，其他學生有遊覽車公司派車來接送回去。

▲▼ 龍門里里長吳世揚 。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲龍門里里長吳世揚說，司機應該是不熟當地路況。（圖／記者郭世賢翻攝）

基隆監理站副站長高玉玲指出，有關遊覽車事故，有收到訊息，這部分會做公司查核，也會要求公司對駕駛員做教育訓練，對行車安全更注重。

海洋大學指出，20日通識課程的遊覽車在前往貢寮途中不慎擦撞到路旁樹木，車上人員並無大礙，遊覽車公司也隨即安排替代車輛，行程照常進行。感謝各界的關心。

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