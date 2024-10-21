【廣編】蔡詩芸秀秘密髮寶　「MAGNETIC磁吸瞬效洗護」強大髮絲力量121%

▲用過世界各國頂級髮品的蔡詩芸，十分驚艷MIT品牌MAGNETIC的驚人修復力，成為年度代言人。

圖、文／台塑生醫提供

台塑生醫推出全新沙龍級髮品品牌MAGNETIC，並舉辦盛大發表會。該品牌的新產品《MAGNETIC沙龍級瞬效洗護系列》展現了長庚專業團隊的「獨家微脂囊磁吸科技」，藉由正負電荷相吸原理，能強大髮絲力量121%，從髮根到髮尾，打造強韌防斷、髮質躍升的超強高效洗護品。2024品牌代言人DIZZY DIZZO蔡詩芸現身分享，讚賞MAGNETIC的驚人修復力。

台塑生醫耕耘頭皮護理之相關研究已逾10餘年，旗下Dr’s Formula品牌累計銷售逾2,000萬瓶，屢創消費者滿意度及藥妝店回購率最高的好成績。皮膚科高珮菡醫生強調「如何養出一頭健康的秀髮」是消費者當前最期待的。台塑生醫經過多年研發所推出的《MAGNETIC沙龍級瞬效洗護系列》能瞬間「強大髮絲力量121%」，強化髮絲鍵結，從根源到髮尾，成就完美髮況。

《MAGNETIC沙龍級瞬效洗護系列》區分為S1、S2、S3等三大系列，分別為針對油性頭皮的《S1蓬鬆系列》、中/乾性頭皮適用的《S2柔順系列》、以及問題頭皮救星的《S3淨屑系列》。全系列皆無添加SLS/SLES界面活性劑及MI/MCI等防腐劑，以溫和胺基酸洗淨成分搭配「獨家微脂囊磁吸科技」，針對各式頭皮與髮絲問題，加強蓬鬆、滋養、淨屑等功能，高效保養、極致療癒，居家就能享有沙龍級洗護效果。

MAGNETIC產品在全台康是美、屈臣氏、寶雅、台塑生醫門市、台塑生醫官方網路商城、momo及各大網購平台皆有販售。即日起康是美、屈臣氏、寶雅、momo限時優惠開跑，洗髮精特價399元起（原價599元）、護髮素特價299元起（原價459元），任兩件再加贈品牌毛氈提袋。