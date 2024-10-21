瘋電影／懼裂　嬌豔欲滴血肉模糊可以同時存在

文／賴賴

瘋言瘋語

看到胃痛的一部超級噁心的驚悚片，劇本力強大，搭配導演手法，高明剪輯和極具親略性的視覺美感，運鏡和場景設計皆屬上乘之作，特別強調強而有力的節奏音樂和音效，好久沒看到這種屬於電影作品才擁有的後蘊，法國女導演這次帶來的超強震撼相信絕對讓所有觀影者留下深刻印象，驚嚇、驚喜、驚艷。

從表面上來看，一線女星最害怕的便是老醜，身材可以保持，但最重要的那張臉，若不靠醫美來維護，放大的電影屏幕，會把你的毛細孔都放大，誰要花錢去看醜臉，所以美貌在社會和經濟層面，能夠帶來立即的好處，無需複雜的技能或資歷，它可以快速成為一種「簡單」的市場價值。而這個價值觀讓漂亮女星撿到便宜也吃盡苦頭。

想要在好萊塢星光大道留名，您必須對電影、電視、劇場、唱片、廣播相關產業有貢獻，而導演聰明巧妙地在電影一開始就設計了，風光一時之後，要忍受髒水潑灑、人們輾壓，不論是否在線，都必須承受一輩子。

半老徐娘創造了另一個自己，可以說是美容成功後，也可以說是自己的延伸如星二代，這些產物若不爭氣，享受父母的財產和名聲，卻誤以為那屬於自己，沒有辦法找到自己的存在價值，終究會被這個輿論的世界吞沒，最近看到一些星二代的新聞很有感。五顆星推薦，近期內難得的好作品，但是非常非常血腥、噁心。

片 名：懼裂

英文名稱：The Substance

上映日期：2024/10/18

類 型：恐怖、驚悚

片 長：141分鐘

國 家：美國

語 言：英語

導 演：柯洛里法吉特

演 員：瑪格麗特庫利、丹尼斯奎德、黛咪摩爾

發行公司：Catchplay

劇情大綱

曾經紅極一時的好萊塢巨星伊莉莎白(黛咪摩爾飾)，無法面對自己老去的容顏，決定使用一種名為「完美物質」的黑市藥物，透過注射藥物的細胞複製物質，創造出更年輕、更好的另一個自己(瑪格麗特庫利 飾)。「年華老去」及「年輕貌美」的自己該如何共存？會是更強烈的容貌焦慮大戰？還是要不斷迎合大眾對「美」的期待？一場自我身體主導權的爭奪戰即將上演…

▲使用特殊物質讓自己分解。

▲努力了一輩子，最後老去，一身精湛的技能，以沒有市場，只有換成鮮肉。

▲現實的男性資本主義社會，只花錢在嫩妹身上。

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