瘋電影／荒野機器人　初生的鴨子把機器人當媽媽

文／賴賴





瘋言瘋語

這個人性的題材，是這個世紀的大課題，不論是不同膚色的人類，或是不同血緣的家人，乃至於不同種類的動物，現在進化到不同生命體的物種，機器人和動物的擬人化關係，劇本精彩好看，電影節奏緊湊且場景豐富，有許多驚喜的橋段設計，難怪是冠軍小說，從動物的角度甚至機器人，都不該有的人性，到最後，竟然是人類因為失去人性，所設計出來的機器人，成為移動凶器，相當精彩的劇情，看完會有許多反思，深度內涵和視覺美術，都是上上作品，相當推薦進院觀賞，闔家觀賞的好片。

夢工廠製作就是品質保證，整部電影劇本符合邏輯，高明的設定，強大的反思，萬物皆有靈性。

片 名：荒野機器人

英文名稱： The Wild Robot

上映日期：2024/10/10

類 型：動畫

片 長：102分鐘

國 家：美國

語 言：英語

導 演：克里斯桑德斯 Chris Sanders

演 員：露琵塔尼詠歐.佩德羅帕斯卡.凱薩琳奧哈拉

發行公司：環球影業

劇情大綱

夢工廠動畫即將推出一部改編自彼得布朗小說的同名動畫電影《荒野機器人（The Wild Robot）》，這部史詩冒險動畫片描述一個機器人-簡稱“羅茲”的羅茲森7134號機器人-因為船難被因在一座無人荒島,它必須學會適應嚴苛的環境,慢慢和島上的動物建立關係,並且成為一隻失去父母的雛雁的養母。

▲撿到蛋的機器人，從狐狸手中救回蛋。

▲鴨子孵出後，把機器人當成媽媽。

▲機器人看到長大的鴨子，無法和同伴隨季節遷移，因而想辦法教導鴨子飛翔。

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