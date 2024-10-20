大巨蛋4萬人散場「捷運手扶梯擠滿人」　1狀況議員嚇壞：超危險

▲手扶梯上擠滿人。（圖／翻攝自李明賢FB）



記者施怡妏／綜合報導

中華職棒台灣大賽昨（19日）晚開打，首次在台北大巨蛋登場，中信兄弟首戰擔任主場球隊，進場人數確定4萬，刷新史上新高紀錄，然而，賽事結束後，散場過程中出現了安全疏失，台北市議員李明賢表示，人潮塞在捷運聯通道，人流一直被往下擠，直呼「實在非常危險」。

李明賢在臉書發文，首先恭喜兄弟拿下第一勝，「總冠軍第一戰開紅盤真爽快」，不過散場時，4萬名球迷在通往捷運的電扶梯上塞得滿滿的，然而電扶梯並未進行適當的管制或關閉，導致人潮不斷被推擠下樓，「這實在非常危險，還好沒發生意外。」

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李明賢進一步指出，接獲陳情後立即與交通局和捷運公司取得聯繫，在往後的比賽中，務必改善進場和離場的動線，包括對電扶梯的管制以及加派現場指揮人員，而捷運公司也答應會討論如何改善動線問題。

最後，李明賢提醒，球迷開心看球賽，回家也要平平安安，尤其是下雨天，天雨路滑走路更要小心。

貼文底下，網友紛紛表示，「大巨蛋有連續三場比賽，頭兩場是假日，星期二是平日，進場時間剛好是下班時間，再麻煩議員度促捷運局」、「謝謝議員，真的危險，後來我們慢慢散步走到忠孝復興坐捷運回內湖」、「一切都要以安全為重中之重」。