不是太魯閣！台灣最強國家公園是「它」　451萬遊客四季都愛去

▲陽明山竹子湖。（圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

觀光署日前統計1至8月觀光人潮，來台外國旅客僅497萬人次，遠低於出國旅客的1138萬人次，導致觀光逆差擴大至641萬人次，創下歷史新高。而在國內旅遊的部分，台灣最受歡迎的國家公園是陽明山國家公園成為最熱門景點，8個月吸引451萬人次遊客。

根據媒體報導指出，針對觀光逆差一事，靜宜大學觀光系副教授黃正聰表示，由於日幣貶值和台灣4月地震，是造成日本遊客減少的主要原因。與此同時，台灣民眾的出國熱情持續高漲，推估全年出國旅客數將達1750萬人次。

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而在旅遊消費方面，2023年外國旅客來台平均消費4.1萬元，2024年來台旅客產值約3120億元。相比之下，國人出國每趟平均花費6.4萬元，總支出預估高達1.05兆元，旅遊產值逆差擴大至7380億元，遠超往年水平。

在國內旅遊方面，陽明山國家公園成為最熱門景點，今年前八個月吸引了451萬人次遊客，成為全台最受歡迎的國家公園。陽明山周邊的「臺八線沿線景觀區」、「陽明山國家公園遊客中心」和「陽明山擎天岡」均躋身人氣景點榜單前五。

報導中也提到，陽明山四季景色各異，從春季的櫻花和海芋，到夏季避暑、秋季芒花與楓葉，再到冬季溫泉活動，全年都吸引著大量遊客，這也是這次奪冠的主要因素。

相比之下，太魯閣國家公園因4月花蓮地震遭受重創。知名景點如「砂卡噹步道」和「燕子口」遭到嚴重破壞，修復時間預計長達7年。地震後，遊客數量驟降至原來的四分之一左右。

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