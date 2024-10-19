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新北泰山獅王文化節登場！傳統與競技魅力征服全場　千人到場參與

▲▼泰山獅王文化節登場！高樁跳獅競技震撼全場。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼泰山獅王文化節登場！高樁跳獅競技震撼全場，千人到場參與。（圖／記者戴上容翻攝）
記者戴上容／新北報導

一年一度的「2024新北市泰山獅王文化節」於10月19日盛大登場，為市民們呈現了一場結合傳統文化與精彩競技的視覺盛宴。活動於泰山體育館熱鬧舉行，吸引了近3000名民眾熱情參與。無論大人小孩，都沉浸在豐富多元的活動中，共度了一個充滿歡樂與文化體驗的美好假日。

此次文化節的最大亮點莫過於高樁跳獅比賽。來自各地的頂尖舞獅隊伍齊聚一堂，在高難度的樁柱間施展絕技，為奪得獅王寶座而奮力競技。副市長劉和然敲響大鑼，正式宣告比賽開幕。參賽的8支舞獅隊伍以精湛的技藝，展現出驚人的力量、靈活性與默契，將舞獅藝術發揮得淋漓盡致。現場觀眾屏氣凝神，隨著每一個精彩動作不禁發出陣陣喝采，氣氛熱烈。

為慶祝財團法人新北市泰山巖建巖270週年紀念，活動現場還展出了徵聯及老照片得獎作品，並由廟方準備了1000份平安麵與平安餅，免費分送給民眾，為大家祈求平安與健康。此外，結合在地學生舉辦的3分鐘「獅藝說故事比賽」也為活動增添了文化內涵，讓學子們透過參與瞭解泰山舞獅文化的深厚歷史與傳承。

體育場周邊的園遊會同樣熱鬧非凡，來自各地的美食餐車聚集一堂，帶來豐富多元的美食選擇，讓參加者一邊品嚐美味佳餚，一邊欣賞街頭藝人的現場表演，感受別具風格的街頭藝術魅力。

為了讓活動更具驚喜，泰山區公所特別準備了豐富的抽獎活動，為這場盛會劃下圓滿句點。同時，10月20日將迎來顯應祖師聖誕，泰山巖及顯應祖師泰山巖將舉行盛大的禮敬祖師慶典。緊接著，10月26日泰山體育場還將舉辦「友善愛老 公益市集+泰山搞什麼鬼」活動，而楓樹河濱公園的浪漫蒜香藤花海也即將綻放，屆時紫瀑美景，歡迎民眾來參加。

▲▼ 。（圖／記者戴上容攝）

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