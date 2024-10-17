新北火化場出大包！兒悲捧母親骨灰罈入塔　半途才知是別人的爸

▲▼ 新北昇華園火化場鬧烏龍搞錯骨灰，家屬相當氣憤，找上新北市議員劉美芳陳情 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北市一位林姓民眾昨16日在三峽昇華園火化場火化母親遺體後，被工作人員告知可以提前進行撿骨入罈，卻在捧著骨灰罈開往納骨塔途中，突然接到火化場急電「骨灰拿錯了！請立刻回來」，經查手捧的骨灰罈內竟是別人的爸爸，家屬崩潰痛批火化場管理混亂；對此，新北殯葬處坦承疏失，承諾將全力負責並補償喪葬費用事宜。

受害的林姓家屬指出，母親的告別式與火化儀式才剛結束，火化場人員便通知他們可以先行用餐，之後再回來進行撿骨。然而，不到一小時，火化場就表示「一切準備就緒」，林先生感覺「速度快得不尋常」但未多想。沒想到，撿骨儀式完成後，當他捧著骨灰罈前往納骨塔途中，竟接到火化場急電「骨灰拿錯了！請立刻回來！」要求他們攜骨灰返回。

林先生到達火化場後，被要求在車內等待半小時，火化場人員毫不猶豫地將骨灰罈取走，沒有多做說明和解釋，家屬只能在車中不安。經過半小時煎熬，終於揭露真相：原來在林先生母親火化前，另一位張姓長者也被火化，但骨灰卻遭到錯置，導致林家竟然捧著張老先生的骨灰準備安葬。

面對如此離譜的錯誤，家屬氣憤地向市議員劉美芳求助，劉美芳對此烏龍事件表示震驚，嚴正呼籲殯葬單位徹底檢討、懲處相關人員，以防此類不應發生的荒唐失誤再度重演，並強調殯葬程序關乎人心善後，任何疏失都會對家屬造成二次傷害，必須全力防範。

新北殯葬處今17日坦承疏失，深感自責表示，向家屬致歉，並宣布啟動雙重檢核機制，嚴格檢視每個作業流程，確保再無類似失誤發生。同時承諾將全力負責並補償喪葬費用，讓家屬放心。