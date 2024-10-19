YouTube Premium「半價訂閱」驚喜復活？　3國搶先開跑

▲YouTube的其中一項零廣告服務，據傳有望復活。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

Google去年砍掉的訂閱方案「YouTube Premium Lite」據傳可望回歸，目前正在3個國家測試中，包括澳洲、德國與泰國。根據測試地區網友分享資訊，其價格大約只要YouTube Premium的一半。

Google向科技新聞網站Android Authority證實，他們正在澳洲、德國與泰國測試「不同版本」的YouTube Premium Lite，並且可能引入「有限的廣告」。不過，Google並未透露其他「新版」細節，也沒有提及這項服務是否擴展到其他地區。

YouTube Premium的福利包括零廣告、離線觀看、背景播放與YouTube Music。儘管Lite版本僅有移除廣告的功能，但價格大約只要一半，而且解決了最惱人的廣告問題，因此依然廣受歡迎。

不過，Google僅在少數國家測試YouTube Premium Lite，一直沒有在美國推出，最後還在去年砍掉了這項計畫。

根據測試地區網友在Reddit與Threads分享的資訊，YouTube Premium訂閱價格為$22.99澳幣（約新台幣495元），而Lite版本則是11.99澳幣（約新台幣258元）。