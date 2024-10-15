擁434萬訂閱！「YouTube頻道」突狂刪影片、貼文　大票粉絲震驚

▲頻道刪掉大量影片。（圖／翻攝自YouTube／TwoSetViolin）

記者周亭瑋／綜合報導

超過434萬訂閱的YouTube頻道「TwoSetViolin（雙琴俠）」近日無預警停更，同時刪掉大量影片及IG貼文，讓大票粉絲錯愕不已，洗版狂問「發生什麼事了？」而雙琴俠昨日也在社群上發文告別。

昨晚，陸續有網友在Threads、Dcard發文，焦急表示「誰來告訴我這一切怎麼來得這麼突然，TwoSet Violin怎麼了嗚嗚嗚嗚」、「今年才參加他們的音樂會，還沒買到週邊，想說下次來再買，結果直接啪，消失了嗎？有人知道是發生什麼事情嗎？」

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就有粉絲錯愕表示，「看YT影片也快刪完了，怎麼會這樣，心好痛阿！看IG跟臉書，都發文說是最後一篇了，IG甚至只剩下兩篇文章，舊的全都消失了，今天是愚人節？」

▲TwoSetViolin發文告別。（圖／翻攝自臉書／TwoSetViolin）

對此，大票網友震驚洗版，「停更我可以接受，但是刪光真的好難過」、「很久沒看了，但好歹曾經愛過」、「有一段時間超愛看他們影片的」、「我剛也突然刷到，嚇到」。

另外，TwoSetViolin昨晚也發文道別，感性表示「這將是我們作為TwoSet Violin發布的最後文章。在過去的11年裡，和大家經歷了一段瘋狂的旅程，我們都一起長大了，也將在這裡結束我們的篇章，感謝所有的歡笑、現實生活中真誠的相遇及線上、線下共度的所有特殊時刻。」

說到「TwoSetViolin（雙琴俠）」，是澳籍台裔小提琴手楊博堯和陳韋丞，2014年創建於YouTube的音樂組合。頻道主要的內容，是以幽默搞笑的方式介紹古典音樂文化、音樂學院生活等等。