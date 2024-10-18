外送平台員工時薪下降！　桃園民代要求政府重視權益

▲市議員徐玉樹針對外送平台員工權益保障不足，要求市府重視關懷。（圖／黨團提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議會定期會18日進行勞動局工作報告，國民黨團總召、市議員徐玉樹質詢針對外送平台員工權益保障明顯不足，要求市府重視、關懷。勞動局局長李賢祥說，因外送平台人數眾多，目前每一個小時收入接近200元，不如以前1小時400元、500元，獲利條件非常低！

未來，是否還持續有此收入優勢，吸引其他人投入外送工作，顯然已有問號，平台業者希望跟外送同仁針對運價、等待期間、保險等作一個合理調整，勞動部也非常重視，希望能達成共識。

徐玉樹質詢指出，近年來外送平台非常普遍，外送員族群非常辛苦，由於是論件計酬，為了能多賺一點錢，騎車速度可能會快一點，他經常看到外送員發生車禍，而他們學歷及本身條件也許沒有特別好，但他們願意用自己的勞力賺錢。

徐玉樹說，過去很多年輕人四處應徵找不到工作，只好在家裡向家人伸手要錢，甚至跟朋友借錢，導致自己一點自尊心都沒有，現有好不容易有了外送工作，大家有必要更關懷外送族群，他要求市府除了主動制定自治條例及辦法外，一定要有所作為，重視並關懷外送員的勞動權益。

勞動局長李賢祥答詢表示，市府已訂定外送平台自治條例，與兩個平台的工會也有密切合作及聯繫，希望業者以雇用方式，讓他們擔任外送平台員工，但因牽扯到年齡、營業車種問題，部分高齡或低齡者還在外送，無法符合勞基法要件，造成承攬與雇用之間的兩難。

副市長蘇俊賓則指出，很多外送員實際工時已超過一般雇用，但依目前遊戲規則是承攬關係，並未得到勞基法雇用保障，也沒有定型化契約，外送員被停權時，被告之資訊是否透明，這些都是外送員所在乎的。

蘇俊賓表示，市府會雙管齊下，外送平台是新形態的勞動行為，沒有受到勞基法保障部分，可以提案建議勞動部修法，至於桃園可以先做部分，將針對安全、保險規範部分，希望給平台一定程度壓力，讓他們重視外送員勞動權益，對於兩個平台的合併，他支持勞動部主張，在條件尚未成熟之下，貿然合併，勞工將會是永遠的弱勢。