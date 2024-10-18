陸足金飾價1克漲到3657元！　女子半年前囤金條…現賺164萬元

▲陸足金飾品價格每克逼近800元人民幣。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

現貨黃金持續走高，首次觸及2700美元大關，創歷史新高。中國國內各大品牌金飾價格也持續大漲，周大福足金飾品報價已達799元／克（人民幣，下同，約台幣3657元），逼近800元大關，三天漲了23元。不少網友直呼，「漲幅攔不住啊！」

據《新聞晨報》報導，杭州一家銀樓老闆在更換金價標牌時，忍不住感慨了一下這波黃金的飆升。他表示，「本來就已經高高在上，這兩天再度暴漲，黃金價格真的已經到了高攀不起的地步，上週許多人來買黃金，現在都已經賺了。」

杭州一名95後（指西元1995年至1999年出生）的女子小貝表示，自己開銀樓已經5年多，這5年剛好是金價向上不斷突破的5年，「我記得剛開店的時候，基本金價每克才300元出頭。」

▲小貝囤的金條。（圖／翻攝自微博）

小貝表示，她在3、4月的時候，就向朋友說，自己看好金價漲勢，「我當時為了投資，先後買了3公斤黃金板料，也給女兒也買了600多克的金條，後來買的稍微貴了幾元，總計花了180多萬元（約台幣824萬元），對比現在的金價，我大概賺了36萬元（約台幣164萬元），但是我還不想賣掉。」

小貝指出，「我繼續看漲黃金，覺得金價可能會不斷震盪上行，等基礎金價到每克800元的時候，我會賣出一部分，儘管金價中途會回調，但投資黃金應該看長線。」

浙商期貨研究中心宏觀高級分析師鄭弘認為，本輪黃金上漲是延續7月以來的趨勢，主要是兩方面的利多，「一是聯準會降息，9月聯準會超預期降息50bp，拉開了本輪寬鬆貨幣週期的序幕，當前市場預期年內也將繼續降息50bp，基準利率下降，帶動了美債實際利率的回調，從而刺激了黃金投資需求的回升，可以看到全球最大的SPDR黃金ETF，自7月以來持倉一路上升。」

鄭弘接著說道，「二是地緣因素，今年以來中東局勢持續緊張，刺激黃金避險需求的飆升，所以在投資和避險雙重因素影響下，近期黃金行情持續偏強。」

鄭弘指出，「我們認為，短期內，中東局勢與美元降息均難以結束，黃金價格中樞可能仍將震盪上升。」