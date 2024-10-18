　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸足金飾價1克漲到3657元！　女子半年前囤金條…現賺164萬元

▲▼陸足金價格每克逼近800元人民幣。（圖／翻攝自微博）

▲陸足金飾品價格每克逼近800元人民幣。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

現貨黃金持續走高，首次觸及2700美元大關，創歷史新高。中國國內各大品牌金飾價格也持續大漲，周大福足金飾品報價已達799元／克（人民幣，下同，約台幣3657元），逼近800元大關，三天漲了23元。不少網友直呼，「漲幅攔不住啊！」

據《新聞晨報》報導，杭州一家銀樓老闆在更換金價標牌時，忍不住感慨了一下這波黃金的飆升。他表示，「本來就已經高高在上，這兩天再度暴漲，黃金價格真的已經到了高攀不起的地步，上週許多人來買黃金，現在都已經賺了。」

杭州一名95後（指西元1995年至1999年出生）的女子小貝表示，自己開銀樓已經5年多，這5年剛好是金價向上不斷突破的5年，「我記得剛開店的時候，基本金價每克才300元出頭。」

▲▼陸足金價格每克逼近800元人民幣。（圖／翻攝自微博）

▲小貝囤的金條。（圖／翻攝自微博）

小貝表示，她在3、4月的時候，就向朋友說，自己看好金價漲勢，「我當時為了投資，先後買了3公斤黃金板料，也給女兒也買了600多克的金條，後來買的稍微貴了幾元，總計花了180多萬元（約台幣824萬元），對比現在的金價，我大概賺了36萬元（約台幣164萬元），但是我還不想賣掉。」

小貝指出，「我繼續看漲黃金，覺得金價可能會不斷震盪上行，等基礎金價到每克800元的時候，我會賣出一部分，儘管金價中途會回調，但投資黃金應該看長線。」

浙商期貨研究中心宏觀高級分析師鄭弘認為，本輪黃金上漲是延續7月以來的趨勢，主要是兩方面的利多，「一是聯準會降息，9月聯準會超預期降息50bp，拉開了本輪寬鬆貨幣週期的序幕，當前市場預期年內也將繼續降息50bp，基準利率下降，帶動了美債實際利率的回調，從而刺激了黃金投資需求的回升，可以看到全球最大的SPDR黃金ETF，自7月以來持倉一路上升。」

鄭弘接著說道，「二是地緣因素，今年以來中東局勢持續緊張，刺激黃金避險需求的飆升，所以在投資和避險雙重因素影響下，近期黃金行情持續偏強。」

鄭弘指出，「我們認為，短期內，中東局勢與美元降息均難以結束，黃金價格中樞可能仍將震盪上升。」

ET快訊
少年撞死3人「全身多重性創傷」　女客主動脈斷裂慘死
快訊／15歲少年「雙手上銬」　走上囚車
快訊／持刀女衝和平醫院！醫師坐診間嚇到不敢動
快訊／爸爸鞠躬道歉　「我對不起大家，我不會教小孩」
外公急打越洋電話「很難過」　親友曝：很善良一家人
遭15歲少年撞死...騎士是華航主管　才剛做完健檢卻喪命
快訊／藍委問你想下台？　卓榮泰：若為政局穩定我願意
臭豆腐闆娘、員工也燙傷　老闆嘆：更擔心死掉的人

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

上海警方全面部署萬聖節安保　禁止角色扮演

「e起綻放吧」兩岸青年網路「以青春會友」　花花圓圓跨海相會

習近平22至24日訪俄羅斯　參加金磚國家領導人會晤

陸足金飾價1克漲到3657元！　女子半年前囤金條…現賺164萬元

香港動植園9隻猴子離奇死亡　疑似感染類鼻疽

陸官員坦言：青年就業壓力大　失業率還是偏高

陸大媽逛「晚清第一園林」　雙手用力搖！人工製造「桂花雨」惹議

把女兒交給道士「破貞操」身亡！港迷信母被判刑10年

特斯拉FSD將入華…強碰華為新車「尊界」！　余承東：有信心贏

落馬半年　陸前司法部長唐一軍涉賄被捕

蛇行畫面曝！偷開車撞亡3人　15歲駕駛：會車緊張才失控的

監視器畫面曝！15歲少年「蛇行加速」撞騎士、店面1死2命危

北市轎車撞店家1死2命危　警當場逮捕15歲肇事駕駛

歐陽妮妮曝「懷孕當下」楊丞琳驚喜尖叫　「全家爆哭」歐陽龍：暫時別打牌了XD

男友玩手遊中白貓湊近加入　女見牠認真緊盯螢幕笑翻XD

新視角畫面曝光！男騎士愣住2秒被15歲駕駛撞飛：根本閃不掉

阿本「不想再演」出櫃..38歲才敢放鬆玩　拍BL劇「初嘗戀愛美好」：此生沒感受過

曾之喬揭曉寶寶性別 「獨一無二的你」　＃星光雲REELS

「一世代」連恩佩恩墜樓身亡..享年31歲　死前疑情緒失控「飯店大廳摔筆電」

8萬年一遇！紫金山彗星現蹤　玉山氣象站也捕捉絕美畫面

上海警方全面部署萬聖節安保　禁止角色扮演

「e起綻放吧」兩岸青年網路「以青春會友」　花花圓圓跨海相會

習近平22至24日訪俄羅斯　參加金磚國家領導人會晤

陸足金飾價1克漲到3657元！　女子半年前囤金條…現賺164萬元

香港動植園9隻猴子離奇死亡　疑似感染類鼻疽

陸官員坦言：青年就業壓力大　失業率還是偏高

陸大媽逛「晚清第一園林」　雙手用力搖！人工製造「桂花雨」惹議

把女兒交給道士「破貞操」身亡！港迷信母被判刑10年

特斯拉FSD將入華…強碰華為新車「尊界」！　余承東：有信心贏

落馬半年　陸前司法部長唐一軍涉賄被捕

台東便當餐飲業者稽查抽驗　1件不合格移送來源縣市查處

金鐘獎／陳明珠「胸前深V挖到肚臍」！　罕見大尺度半球外露

李來發肝癌病逝余政憲感念15年來培育人才　廖健富謝恩師拉拔

快訊／台中高樓社區男子墜落！摔路中央當場死亡　路人直擊嚇壞

女院子發現「長尖耳野貓」竟是瀕危獰貓　十幾警包圍2小時捕捉

金鐘獎／主持人黃豪平「透視西裝」帥氣踏紅毯！木木小露纖細肩線

佳世達集團打造永續供應鏈！強化韌性、擴大採購低碳材料

相驗結果曝！少年撞死3人「全身多重性創傷」　女顧客主動脈慘斷

愛寵鬣蜥突生「大量蛋」　日本飼主不浪費水煮加料讚口感獨特！

快訊／偷開車撞死3人！　15歲少年「雙手上銬」走上囚車

辣媽被偷拍...曝拉絲襪真實樣貌 尷尬姿勢引萬人狂笑：太犧牲！

大陸熱門新聞

女網紅旅遊俄羅斯　慘遭大兵當「慰安婦」猥褻

新婚「護士妻」激戰醫生！　綠帽尪控訴反被虧絕望輕生

海底撈「武松打虎」跨性別網紅發聲明！　原因曝光

陸212公分頂級球星疑嫖娼登熱搜 「TS」跨性別者拿身份證舉證

周杰倫族最大贏家　「粥餅倫」開店啦

福建1小學爆轎車衝撞　1死8傷畫面曝光

影／湄洲媽祖回鑾又現鳳凰彩雲

全紅嬋假期後臉變圓潤了！她吐原因

易建聯性交易疑雲「女主角」澄清：不是我 10分鐘後帳號註銷神隱

陸大媽逛「晚清第一園林」 雙手用力搖！人工製造「桂花雨」惹議

把女兒給道士「破貞操」身亡！母被判10年

陸遊客看到海上「魚雷」漂浮急報警 經鑑定是「甲午戰爭」時遺留

屋主控遭工人下藥性侵！驚悚影像曝光

中國留學生尋求「代寫論文」遭美遣返

更多熱門

相關新聞

沒2千萬預算想買北市地上權房屋　過來人點頭

沒2千萬預算想買北市地上權房屋　過來人點頭

通膨加上房價攀升，很多人即使想買房，難免要妥協於自身財力。就有網友表示，北市房價動輒超過2千萬，如果是地上權的房子就沒那麼貴，但猶豫到底能不能買。對此，信義房屋專家就分享實例，提到有遇過規劃在台北住一陣子，之後就回去原本城市的客戶，所以可以考量未來規劃跟物件是否適合自己。

台銀黃金存摺衝2801元天價　砸10萬進場賺近4萬

台銀黃金存摺衝2801元天價　砸10萬進場賺近4萬

7旬婦險遭詐騙投資佛飾品獲警銀聯手阻詐

7旬婦險遭詐騙投資佛飾品獲警銀聯手阻詐

把握甜甜價！趁基礎建設本益比低點進場　勝率看升

把握甜甜價！趁基礎建設本益比低點進場　勝率看升

最速百萬人ETF！00919僅花477天達陣　超車00878、0056

最速百萬人ETF！00919僅花477天達陣　超車00878、0056

關鍵字：

黃金價格投資金條黃金市場

讀者迴響

熱門新聞

內湖15歲少年撞死3人！　「家庭背景」曝光

內湖3死車禍今早現場！　當地人「瀰漫血腥味」

秋颱大爆發！　專家「至少中度以上」：對台灣會有影響

快訊／15歲少年送分局！　雙手掩面低頭不敢露面

剛偷鑰匙5分鐘就撞死3人！目擊者傻：下車時還在笑

15歲少年偷開車奪3命！爸帶晚餐奔警局探子

剛出生男嬰丟河堤亡　狠心母急診：剛生小孩　

被黃曉明女友評「歌很猥瑣」！　伍佰回應了

別碰！數千顆神秘黑球沖上雪梨海灘

15歲少年IG曝光！無腦炫耀「三寶日常」

15歲少年撞死3人！目擊者見死者「七孔流血、貼死牆上」嚇哭

15歲少年撞死人！同學現場受訪喊：駕駛有嚇到　一群人笑比YA

父重金聘2律師護兒　應訊到少年法庭「全程陪同」

繳停車費　「發票爽中1000萬」沒人領

快訊／家庭遭撞碎…3死者家屬全向15歲少年提告

更多

最夯影音

更多

蛇行畫面曝！偷開車撞亡3人　15歲駕駛：會車緊張才失控的

監視器畫面曝！15歲少年「蛇行加速」撞騎士、店面1死2命危

北市轎車撞店家1死2命危　警當場逮捕15歲肇事駕駛

歐陽妮妮曝「懷孕當下」楊丞琳驚喜尖叫　「全家爆哭」歐陽龍：暫時別打牌了XD

男友玩手遊中白貓湊近加入　女見牠認真緊盯螢幕笑翻XD

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

女神主播朱琦郁誠實Q&A

女神主播朱琦郁誠實Q&A

新頻道開張！琦郁女神面對嗆辣提問，大方分享私人秘辛．想知道女神更多不為人知的秘密？別錯過本集！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面