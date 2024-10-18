▲魏應充親訪！好食好事食農創生有成，青農團隊聯手打造食農生態圈。（採訪撰稿／記者王威智；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者王威智／採訪報導

為協助返鄉創業的青農站穩腳步，好食好事基金會自2022年起推動「食農創生計畫」，三年來已累計協助20個團隊。歷屆成員在基金會的媒合下，成功合作開創新產品，並逐步形成食農產業生態圈。10月14日，基金會捐助人代表魏應充親自走訪了兩個本屆入選的青農團隊「拾捲 maki樹葡萄」及「綠川青森」，還與第一屆成員「幸福販賣所」負責人進行交流，了解創業進展與實際需求。

▲▼「綠川青森」負責人李星辰是返鄉推廣農產品，也是台灣竹筍產品的重要供應商，感謝魏應充提供經營的專業意見與轉型輔導。（圖／記者姜國輝攝）

好好食好事基金會三年前在彰化推出「食農創生計畫」，透過四到六個月的免費業師指導、技術支援和行銷資源，為青農創業者提供更多協助。這些措施不僅提升了農產品的市場競爭力，也促使農業生產模式進行創新，成功串聯起整個食農產業生態圈。



魏應充表示：「我們希望從食農的地方創生開始，希望這些年輕人願意在自己的家鄉創業，不用北漂、南漂。希望透過基金會專業的職工和志工來協助他們建制自己的事業。」魏應充還提到，計畫的第一屆和第二屆都在彰化進行，第三屆則擴展到雲林和南投，希望能夠由中部四縣市的食品和流通專業一起協助這些青年。好食好事基金會希望透過計畫幫助更多返鄉創業的青農站穩腳步，未來也將複製地方創生的成功經驗，擴大至全台帶動產業發展。



為了解輔導成果及團隊需求，基金會捐助人代表魏應充14日特別走訪本屆入選團隊「拾捲」及「綠川青森」，以及第一屆的「幸福販賣所」。位於雲林的「綠川青森」是台灣竹筍產品的重要供應商，致力於解決竹筍保存與生產過剩的問題，通過技術升級與創新加工手法，提升竹筍產品的品質與市場競爭力。該團隊目前已成功打入大型通路家樂福。綠川青森負責人李星辰表示，魏應充的專業見解讓他們受益匪淺：「他的仔細度和切入的角度非常紮實，讓我們感受到，他所看到的已經是更深入的問題。」團隊經理阮雅玲則表示，基金會的輔導讓企業經營方式不再那麼傳統，並使他們能夠打入家樂福等大型通路。

▲▼「拾捲 maki 樹葡萄」負責人葉咨吟與先生返鄉參與「食農創生計畫」，研發樹葡萄霜淇淋成獨家特色。（圖／記者姜國輝攝）

▲拾捲。maki 樹葡萄：https://www.zeczec.com/projects/maki

位於彰化的「拾捲 maki 樹葡萄」負責人葉咨吟，她的父親因看好樹葡萄的觀賞性及食用性，在彰化種下2000株，後來銷售不如預期，一度想銷毀樹葡萄。葉咨吟不捨，遂與先生回到田尾接手事業，並在田尾公路花園裡開設「拾捲」專賣店推廣相關產品，在好食好事基金會的輔導下，他們不僅完成新產品樹葡萄菁華凍的開發，也找到代工廠，目前新品正在嘖嘖群募平台進行宣傳及募資。葉咨吟表示，魏應充深入田間，甚至指導了樹葡萄的種植方式，建議樹木之間要更鬆散，這樣葡萄才能更好地生長。也提到基金會的支持讓他們接觸到更多資源，並感謝魏應充的指導：「透過基金會，我們得到了許多平時無法觸及的資源，包括業師和廠商的幫助。」

▲▼「幸福販賣所」創辦人洪維駿作為第一屆計畫的成員，現在也成為基金會食農創生計畫的重要平台，帶動了歷屆成員之間的合作和創新。（圖／記者姜國輝攝）

幸福販賣所創辦人洪維駿作為第一屆計畫的成員，分享了他的經驗。洪維駿過去曾是海外企業行銷主管，因疫情返鄉，決定結合彰化當地農特產品，創造出以水果為基底的冰淇淋等創新產品，解決當地農夫困擾已久的「醜水果」去化問題。販賣所的冰淇淋不僅深受當地居民與旅客喜愛，還在2022年群眾募資中榮獲「最佳人氣獎」。近期洪維駿與前兩屆的學員半線香草園、晨照溫室及雷打石合作，開發出香草、洋香瓜及金沙冰淇淋。洪維駿說：「魏董在訪談中不停地詢問如何支持年輕人，這讓我們感受到他對於青農的熱情和關懷。」幸福販賣所同時也成為基金會食農創生計畫的重要平台，帶動了歷屆成員之間的合作和創新。