頂新和德號召接棒未來女子棒球隊公益回饋　伴弱勢兒創造美好棒球回憶

▲頂新和德文教基金會號召接棒未來女子棒球隊公益回饋社會，陪伴弱勢孩童進行棒球學習課程，共同創造美好的棒球回憶。（採訪撰稿／記者蒲世芸；攝影剪輯／記者劉亮亨）

記者蒲世芸／採訪報導

接棒未來女子棒球隊副隊長林珈羽與隊員李詩芸，趁著孩子們暑假期間特地來到三芝，與新生活社會福利發展促進會的小朋友們進行棒球公益活動。接棒未來女子棒球隊副隊長林珈羽說，「一直以來都非常喜歡打棒球，這一次很高興受到頂新和德文教基金會邀請來到這裡當棒球志工。看著這些小朋友就好像回到自己小時候純真的樣子，那個很喜歡運動、很喜歡打球的自己，非常開心能來到這裡。」

▲接棒未來女子棒球隊副隊長林珈羽帶領孩子們進行棒球課程。（圖／記者劉亮亨攝）

新生活社會福利發展促進會理事長蘇興李也提到，「很感謝頂新和德文教基金會願意投入資源來支持新生活社會福利發展促進會，為小朋友提供相關學習的活動，棒球這個運動是值得我們用心去推行的。」

▲接棒未來女子棒球隊資深隊員李詩芸細心指導。（圖／頂新和德文教基金會提供）

帶領著30位孩子進行小小棒球員體驗課程，從破冰暖身到實際棒球體驗，小朋友從對棒球陌生到熟悉，開心和來自接棒未來女子棒球隊的教練姐姐們互動，展現出自信和燦爛笑容。這一次參與課程的藍同學說，「很謝謝老師們教我們如何打擊、接球和跑壘，讓我們有很豐富的暑假生活。」簡同學則提到，「教練教我們如何打棒球，和大家一起學習真的好好玩。」

▲新生活社會福利發展促進會理事長蘇興李(中)和孩子們開心合照。（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲孩子們專注參與棒球課程。（圖／記者劉亮亨攝）

頂新和德文教基金會的「接棒未來」公益捐贈計畫，不僅支持基層棒球、推廣棒球，也因看見女子棒球困境支持女孩們打棒球至今捐款超過千萬元，女孩們也透過自身努力，歷年來國內外獲獎無數，希望共同投入公益，愛屋及烏回饋社會。接棒未來女子棒球隊副隊長林珈羽表示，「很感謝魏爸長期以來的支持，每一次不管我們有什麼盃賽，甚至是國際賽他都會非常支持我們，給予我們強而有力的後盾。」

▲▼頂新和德文教基金會與公益夥伴味全食品，捐贈味全保久乳70箱給新生活社會福利發展促進會，為孩童們補充體力。（上圖／頂新和德文教基金會提供；下圖／記者劉亮亨攝）

不僅如此，頂新和德文教基金會與公益夥伴味全食品，也捐贈了味全保久乳70箱給新生活社會福利發展促進會，讓三芝與萬里地區的200戶弱勢家庭獲得營養補充，希望能成為孩子們成長過程的助力，期盼拋磚引玉創造共好的永續未來。