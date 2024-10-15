返鄉青年創意重塑農產品　好食好事打造永續食農創生新風潮！

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農產品也能結合創意開啟全新風貌！越來越多農二代透過創新，將傳統農業推向全新高度，他們不再延續上一代的方式，而是賦予農產品更多的故事與市場價值。《瞧百職》主持人雅憶這次深入鄉間，訪問幾位成功有創意的農二代，帶您看看這群年青人如何巧妙地將傳統產業轉型，創造出具獨特風格與市場吸引力的新商品。

第一站來到綠川青森拜訪一對創業夫妻檔，負責人李星辰夫婦原本在桃園從事竹筍栽培及批發，「當初覺得雲林古坑到嘉義大里都有種植竹筍，應該是不錯的地方」，為了推廣綠竹筍栽種，來到產區雲林落地生根。

星辰夫婦帶領斗南筍農共同生產及銷售，將農產品從產地到餐桌的過程，削切、殺菌、包裝、冷藏等程序標準化。產品強調生產履歷與潔淨標章，加上獨特熱穿透之技術，成為可長期保存的即食食材，延長保存時間，更提升產品價值，解決產季時生產過剩的問題。

目前「綠川青森」積極發展關東煮系列，品項也從綠竹筍，增加包括玉米、菜頭、筊白筍等20多項產品。

彰化田尾的「拾捲。Maki樹葡萄」主理人葉咨吟當年為父親返鄉，當初看到父親種植的兩千株嘉寶果（樹葡萄），每到產季來不及採收，熟果落地就得銷毀，相當浪費，因此決定回鄉接手家業。 葉咨吟憑藉過去的行銷專業，為樹葡萄開創全新的市場。她看準樹葡萄果肉富含膳食纖維、維生素B、C、E，以及豐富的花青素等營養成分，只要解決不耐保存的問題，就能更順利進入市場，因此積極研發，開發出多款樹葡萄加工產品，包括樹葡萄紅酒、霜淇淋、義式冰淇淋等。

未來她計劃開放果園，讓消費者親身體驗採摘樂趣，為樹葡萄的應用打開全新篇章！

鹿港過去以養殖水產聞名，長年以活鰻外銷日本，雖然目前鰻魚養殖優勢不再，但接手的二代以全新的方式復興鹿港鰻魚產業。

「鰻悠悠有限公司」是由兩間公司，「鰻好生活Maohao」與「港灣溜魚」」整合合作，鰻好生活負責產品開發及行銷、港灣溜魚負責養殖及食魚教育。「鰻好生活」主理人Gavin主張「想要讓更多人知道餐桌上的美食，其實來自於很多的故事」，積極透過教育、美食及行銷進行推廣。現在，「鰻好生活」除了將經典蒲燒鰻、白燒鰻等優質產品外銷至日本市場外，還透過嘖嘖募資專案推出限量的「極致最鰻意套組」，該套組中包含鰻好極品爆鰻醬、極補鰻蜆蜆上湯以及蒲鰻白玉蘿蔔糕等創意料理，讓消費者在家也能輕鬆享受到鰻魚的絕佳風味。

未來希望除了推出商品，也將結合彰化在地的養殖業串聯成旅遊行程，再造鹿港鰻魚產業的榮景。

九蝦行第一代是鹿港承接百年手捏蝦丸之工藝，原本在市場販售，因料好實在逐漸打出市場名度，第二代主理人郭瑋晟回鄉接手後開始重新規劃製蝦事業，建立九蝦行品牌外，也因應市場需求，推出黃金蝦堡、全蝦水餃、蝦餅及煎餃等產品。日前在嘖嘖平台上架最新研發的蝦肉片，店內的主打黃金蝦堡更是結合彰化的小農生產蔬菜，郭偉晟更是放眼國際，目標將產品多樣化推動彰化地方發展。

為鼓勵青年返鄉發展，好食好事基金會在2022年起推動了食好事農創生計畫，協助回鄉的青年推廣在地農產的永續發展，並且發揮他們的創意，打造出具有特色的新產品，不僅促進在地食農產業的發展，也為地方經濟注入新活力。