婦糖尿病20年患慢性腎病　中醫大附醫「中西醫合療」助免洗腎

▲中醫大附醫「中西醫合療」助六旬女擺脫洗腎人生。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華、蔡佩旻／台中報導

腎臟病已成為台灣新國病。一名年約68歲的李女士罹患糖尿病已20年，在回診抽血報告中竟發現腎絲球過濾率剩8分，屬慢性腎臟病第五期臨近洗腎邊緣。轉至中國醫藥大學附設醫院進行中西醫合療，在一年內腎絲球過濾率提升，血鉀穩定4.0，免於洗腎帶來的生活困擾與痛苦。

中醫大附醫中醫部醫師廖元敬醫師指出，由李女士病例可見，「長期患有糖尿病的病人更需格外注意腎臟病變的風險」。除了腎臟病外，糖尿病也是在病人接受血液透析的主要原因，若腎絲球過濾率下降，死亡率有增加趨勢。

李女士當時血壓偏高169/80，食慾差，低血鈉132，高血鉀5.4，診療時經偕同吳美瑤醫師使用「全民健康保險中醫慢性腎臟病門診加強照護計畫」，並合併腎臟科醫師張育瑞門診的西醫療法。張育瑞醫師說明，李女士西醫常規治療包含降血糖、降膽固醇等藥物，配合飲食及中醫治療，這兩年來血糖、血脂、電解質越來越進步，精神及體力也越來越好。

中醫部醫師吳美瑤強調，隨著年紀增加，心血管事件發生率也會隨之上升，其中慢性腎臟病本身就是一個重要的獨立因子，隨著慢性腎臟病嚴重度增加，腎絲球過濾率下降，心血管事件風險大幅增加。中西醫合療，除穩定腎功能外，可以降低心血管事件的總死亡率七成，及長期心肌梗塞、心臟衰竭的發生率。

中、西醫術業有專攻，許多病人除了接受西醫診治，也會尋求中醫治療。中醫大附醫自2020年起參與「全民健康保險中醫慢性腎臟病門診加強照護計畫」持續就診一年以上的患者，甚至是第四、第五期中重度腎病變患者，合併中西醫治療針對體質差異，可增強療效，改善生活品質。

▲中醫大附醫「中西醫合療」助六旬女擺脫洗腎人生。（圖／記者游瓊華翻攝）