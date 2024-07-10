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中部首座！中醫大斥資50億元蓋質子中心正式啟用

▲中國附醫質子中心。（圖／記者游瓊華攝）

▲中國附醫斥資50億元成立質子中心，今天正式啟用，台中市長盧秀燕也親臨現場祝賀。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

中國醫藥大學附設醫院斥資50億元成立中部首座「質子治療中心」今天正式啟用，台中市長盧秀燕也親自到場祝賀，感謝中國附醫董事長蔡長海及其醫療團隊，提供中部癌症患者新選擇，帶來治療新希望。

盧秀燕表示，她代表中部縣市鄉親，感謝中國附醫願意投入高成本，擴大醫療量能，設置中部首座「質子治療中心」，讓中部癌症患者不用再南北奔波，在地就能獲得先進的質子放射治療服務。

▲中國附醫質子中心。（圖／記者游瓊華攝）

▲中醫大附醫提供的質子治療中心，為中部第一、全台第四座中心，提供癌症病患新的治療方式。（圖／記者游瓊華攝）

中國醫藥大學附設醫院具備多項國際級尖端醫療技術，包含細胞治療、微創手術、達文西手術，並開發多項AI人工智慧、幹細胞及外泌體等尖端醫療技術，在中部地區服務最多的癌症病人。對於放射治療領域的利器—質子治療，董事長蔡長海投入規劃已久，籌畫時間達二十年以上，走訪美國、日本等多處醫學中心，歷經10多年籌備終於啟用，嘉惠中部地區病人。

蔡長海表示，目前全球僅100多部質子治療中心，在台中設立一座質子治療中心，是他多年的夢想；感謝市長及市府團隊的大力支持，讓他得以圓夢，讓中部地區的癌症病患也能選擇最新的治療方式。

▲中國附醫質子中心。（圖／記者游瓊華攝）

中醫大附醫指出，相對於傳統光子治療，質子治療具有精確度高之優點，不同於傳統的X射線放療質子束可以精確地控制到達腫瘤的位置，並在其內部釋放最大能量，周圍的健康組織受到的輻射劑量大大降低，因此質子治療能顯著減少傳統放療常見的副作用，如口腔黏膜受損、腸胃道副作用等，讓病人能順利完成療程，保護健康組織，特別是兒童癌症，更可以保護其生長發育功能。

中醫大附醫強調，質子治療雖然是治療利器，但是以往設立在北部及南部，使得中部民眾有需求時只能南北奔波，造成許多不便。現在中醫大附醫提供的質子治療中心，為中部第一、全台第四，將開放給有需要的眾多病人，在以病人為中心的原則下，經由合作諮詢及轉介，質子治療結束後可返回原醫療院所繼續診療。經過一站式友善醫療，提供更便捷及高品質的醫療服務，為癌症病人帶來新的希望和治療選擇。

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